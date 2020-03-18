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5 сексуальних моделей, які стали успішними акторками Голлівуду

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5 сексуальних моделей, які стали успішними акторками Голлівуду
08:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Чимало красунь, які вже отримали шалену популярність у фешн-індустрії, приймають рішення про перекваліфікацію.

Кара Делевінь

Мабуть, тільки рідкісні зйомки для глянців та реклами нагадують прихильникам Кари Делевінь, що починала вона свою кар'єру, як модель. 

Її дебютом була зйомка для італійського Vogue, в якій харизматична красуня знялась у 10 років. Відтоді Кара Делевінь розпочала співпрацю з модельними агентствами та стрімко підкорювала світ моди. 

Після блискучого старту ефектній британці почали пропонувати престижні фотосесії. H&M, Blufin, DKNY, Том Форд, Yves Saint Laurent, Zara, Chanel, Burberry – це далеко не весь список відомих брендів, для яких позувала Кара Делевінь. З повноліттям зірка погоджувалась на досить відверті зйомки, не боячись поставати перед камерою оголеною. 

Однак вже з 2012 року Кара Делевінь з легкістю підкорила Голлівуд. Спершу запальна модель зіграла другорядну роль у фільмі "Анна Кареніна", поставши перед глядачами з Кірою Найтлі. Та згодом один за одним почали з'являтись фільми за участю британки. Наразі до фільмографії Кари Делевінь входять 13 кінострічок, зокрема, "Лихоманка тюльпанів", "Пен", "Паперові міста", "Загін самогубців", "Обличчя янгола" та серіал "Карнівал Роу". 

Ольга Куриленко 

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко також починала свою кар'єру з подіуму. У 16 років красуня виїхала до Парижа. Всього пів року знадобилось Ользі Куриленко, щоб вивчити мову та почати співпрацю з французьким фешн-агентством. 

Зйомки для Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue, а також рекламні компанії Lejaby, Bebe clothing, Clarins and Helena Rubinstein – Ольга Куриленко стала однією з найперспективніших моделей.

На телеекранах Ольга Куриленко дебютувала у 2005 році, коли зіграла у фільмі "Безіменний палець". Згодом талановиту акторку можна було побачити у кінострічках "Париже, я люблю тебе", "Змія", "Хітмен", "Земля забуття" та ін. Однак найбільшу славу їй принесла участь у зйомках фільму "Квант милосердя". Зваблива Ольга Куриленко зіграла дівчину Джеймса Бонда та стала однією з найуспішніших акторок Голлівуду.

Галь Гадот

Ще однією красунею, яка затьмарила свою модельну кар'єру, стала Галь Гадот. До зйомок в Голлівуді вона залюбки поставала на сторінках модних глянців, приміряючи досить відверті образи. 

Та все кардинально змінилось у 2007 році, коли Галь Гадот вперше спробувала свої сили, як акторка. Відтоді зірка з'явилась у таких кінострічках, як "Форсаж-4", "Божевільне побачення", "Лицар дня", "Злочинець", "Ліга справедливості", "Встигнути за Джонсами" та ін. Наразі Галь Гадот готується до прем'єри успішної супергеройської стрічки "Диво-жінка 2", де вона зіграла головну роль. 

Міла Йовович

Мало хто з прихильників Міли Йовович пам'ятає, що свою приголомшливу кар'єру вона починала з подіуму та модних глянців. З 13 років вона майстерно поєднувала роботу в Голлівуді та фешн-проєкти. 

Однак блискуча акторська кар'єра таки затьмарила модельну. "Повернення до блакитної лагуни", "Каффс", "Чаплін", "Його гра", "Нічний потяг до Катманду", "П'ятий елемент", "Посланниця: Історія Жанни д'Арк", "Мушкетери", "Оселя зла" – це далеко не весь список фільмів, у яких постала талановита Міла Йовович.

Емілі Ратажковскі

Запальну американку Емілі Ратажковскі чимало прихильників знають завдяки співпраці з відомими брендами та ефектними зйомками для глянців. Свою модельну кар'єру вона розпочала всього у 14 років та відтоді змушує говорити про себе весь світ. 

Шалену популярність красуня здобула завдяки еротичним зйомкам, на які радо погоджується. Після шквалу критики 28-річна Емілі Ратажковскі пояснила громадськості, що на власному прикладі хоче показати всім жінкам, що не варто соромитись свого тіла та приховувати його за балахонним одягом. За її словами, форми не впливають на сексуальність, тому вона закликала всіх жінок припинити комплексувати. 

Джиган вийшов з реабілітаційного центру (Фото)

Окрім цього, Емілі Ратажковскі розробила власну лінію купальників та білизни, які залюбки рекламує у мережі.
Однак, отримавши світову славу, Емілі Ратажковскі вирішила підкорити Голлівуд. У 2018 році модель отримала другорядну роль у комедії "Красуня на всю голову", яка допомогла їй проявити свій акторський талант. А вже за рік зірка здобула головну роль у фільмі "Мистецтво обману". 

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Голливуд, Мода, Модель, Подиум, Фэшн-индустрия, Популярність, Красуні, Акторки.
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