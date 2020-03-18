Джиган вийшов з реабілітаційного центру (Фото)

Новини шоу бізнесу:Український репер Джиган виписався з реабілітаційного центру, де проходив лікування від наркотичної та алкогольної залежності.

Через тиждень після скандалу артист опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з сином Давідом, який з'явився на світ в лютому цього року.

На знімку, зробленому в Майамі, Джиган тримає малюка на руках, ніжно цілуючи його.

У коментарях до кадру, який набрав понад 500 тисяч лайків, репера засудили за скандальну поведінку, яка призвела до чуток про те, що його дружина, бізнесвумен і блогер Оксана Самойлова планує подати на розлучення.

"Знову будете грати в порядну і ідеальну сім'ю?", "Папа повернувся ????", "Блін дивлюся на це фото і якось страшно за малюка", "Зарано ще дитину вам давати в руки - вилікуйтесь спочатку", "А ось це вже страшно", - пишуть в Мережі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Джиган / GeeGun (@iamgeegun) 16 Бер 2020 р. о 8:26 PDT

Нагадаємо, Оксана Самойлова і Джиган разом 12 років і виховують чотирьох дітей: восьмирічну Аріель, п'ятирічну Лею, дворічну Маю і сина Давіда. Зіркова родина, яка вважалася однією з найбільш зразкових в шоу-бізнесі, виявилася в центрі скандалу після того, як Джиган виходив в прямі ефіри в соцмережах в неадекватному стані, нецензурно висловлювався при дітях і навіть просив п'ятирічну дочку принести йому пива.

Пізніше з'ясувалося, що репер відправився на лікування в одну з елітних американських реабілітаційних клінік.

Напередодні Самойлова прокоментувала чутки про розлучення, а також спростувала інформацію про те, що планує позбавити чоловіка батьківських прав:

"Навіть не знаю з чого почати. Я б просто промовчала, але враховуючи, що ситуація розгорнулася у всіх на виду, якісь коментарі мені все-таки доведеться дати. По-перше, хочу сказати, що ні мене, ні дітей ніхто не бив! Як би там не було, зараз я повинна допомогти татові своїх дітей вибратися з біди. Що буде далі, я не знаю. Спасибі всім за підтримку і співпереживання", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.