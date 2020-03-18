Скачать
Середа, 18.03.2020
До бюджету надійшло 71,6 мільйонів доларів від продажу ОВДП
До бюджету надійшло 71,6 мільйонів доларів від продажу ОВДП
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
5 ознак, які говорять про нестерпний характер вашого коханого
5 ознак, які говорять про нестерпний характер вашого коханого

Джиган вийшов з реабілітаційного центру (Фото)

Джиган вийшов з реабілітаційного центру (Фото)
01:00 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Український репер Джиган виписався з реабілітаційного центру, де проходив лікування від наркотичної та алкогольної залежності.

Через тиждень після скандалу артист опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з сином Давідом, який з'явився на світ в лютому цього року.

На знімку, зробленому в Майамі, Джиган тримає малюка на руках, ніжно цілуючи його.

У коментарях до кадру, який набрав понад 500 тисяч лайків, репера засудили за скандальну поведінку, яка призвела до чуток про те, що його дружина, бізнесвумен і блогер Оксана Самойлова планує подати на розлучення.

"Знову будете грати в порядну і ідеальну сім'ю?", "Папа повернувся ????", "Блін дивлюся на це фото і якось страшно за малюка", "Зарано ще дитину вам давати в руки - вилікуйтесь спочатку", "А ось це вже страшно", - пишуть в Мережі.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Джиган / GeeGun (@iamgeegun)

 

Нагадаємо, Оксана Самойлова і Джиган разом 12 років і виховують чотирьох дітей: восьмирічну Аріель, п'ятирічну Лею, дворічну Маю і сина Давіда. Зіркова родина, яка вважалася однією з найбільш зразкових в шоу-бізнесі, виявилася в центрі скандалу після того, як Джиган виходив в прямі ефіри в соцмережах в неадекватному стані, нецензурно висловлювався при дітях і навіть просив п'ятирічну дочку принести йому пива.

Пізніше з'ясувалося, що репер відправився на лікування в одну з елітних американських реабілітаційних клінік.

Напередодні Самойлова прокоментувала чутки про розлучення, а також спростувала інформацію про те, що планує позбавити чоловіка батьківських прав:

Ірина Білик прикрасила обкладинку відомого глянцю

"Навіть не знаю з чого почати. Я б просто промовчала, але враховуючи, що ситуація розгорнулася у всіх на виду, якісь коментарі мені все-таки доведеться дати. По-перше, хочу сказати, що ні мене, ні дітей ніхто не бив! Як би там не було, зараз я повинна допомогти татові своїх дітей вибратися з біди. Що буде далі, я не знаю. Спасибі всім за підтримку і співпереживання", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Скандал, Джиган, Оксана Самойлова, Залежність, Рехаб Лікування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий
02 Письменниця Ірена Карпа порівняла карантин у Франції та Україні
03 Автори фільму "Вестсайдська історія" підігріли цікавість до новинки кіно
04 Станом на 17 березня в Україні 14 випадків коронавірусу, два - летальні
05 Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Декларацію про доходи можна подати до 1 червня
Декларацію про доходи можна подати до 1 червня
Фігуранта справи Гандзюк Левіна арештували до 2 квітня
Фігуранта справи Гандзюк Левіна арештували до 2 квітня
Шмигаль зустрівся з послами країн “Великої сімки”
Шмигаль зустрівся з послами країн “Великої сімки”
Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом
Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся