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Ірина Білик прикрасила обкладинку відомого глянцю

Ірина Білик прикрасила обкладинку відомого глянцю
20:15 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Співачка стала героїнею нового випуску журналу Viva.

У квітні цього року Ірині Білик виповниться 50 років. Напередодні ювілею співачка разом з 4-річним сином Табрізом знялася для журналу Viva!

Артистка прикрасила обкладинку глянцю, знялася в сімейній фотозйомці, а також дала інтерв'ю, в якому розповіла про своїх п'ятьох чоловіків і про те, як вона сприймає свій вік.

Ірина Білик анітрохи не соромиться свого віку, навпаки, співачка пишається тим, що їй буде 50.

"При цьому виглядаю я і відчуваю себе чудово! Хочу, щоб багато українських жінок, побачивши афішу або відвідавши мій концерт, зрозуміли, що після цієї дати в житті починається новий етап. І після 50 ми можемо бути тільки краще!", - зазначила артистка.

В ході бесіди співачка також згадала про своїх колишніх. Білик зізналася, що ініціатором розставань завжди була вона.

"Думаю, кожна нова людина, з'являючись в моєму житті, була кращою за попередню. А якщо коротко, то це були мої кохані чоловіки. Талановиті. Добрі. Щедрі. Красиві. Молоді. Турботливі. Але у них був один-єдиний мінус - в кожному з них чогось не вистачало ... для мого щастя", - зізналася Ірина.

Зараз співачка заміжня за російським стилістом і фотографом Асланом Ахмадовим, в шлюбі з яким з'явився на світл Табріз. Щоб стати батьками, пара скористалися послугами сурогатної матері.

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"Як тільки я вирішила, що у мене буде маленький син, відчула себе красивою. Зізнаюся чесно, раніше я ніколи не відчувала себе красивою. Адже раніше я придушувала себе, нагнітаючи ситуацію, лаяла себе, що говорю і роблю все не так... Зараз я стала такою, яка є насправді. І коли ти випромінюєш красу зсередини, люди починають її помічати", - зізналася Білик.

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Фото, VIVA, Син, Ірина Білик, Глянець Зйомки, Табріз Ахмадов, Героїня.
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