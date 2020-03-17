Письменниця Ірена Карпа порівняла карантин у Франції та Україні

Новини України:З 16 березня у Франції на загальнонаціональному рівні запровадили карантин.

Президент Еммануель Макрон розпорядився закрити школи, дитсадки та університети. Також для того, щоб вийти на вулицю, необхідно заповнити спеціальну анкету.

В ній необхідно вказати ім’я, прізвище, адресу, номер телефону і позначити причину виходу на вулицю. Наприклад, якщо виникла потреба купити продукти харчування. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповіла письменниця і журналістка Ірена Карпа.

Вона відзначила, що в країні навіть дозволено займатися спортом, якщо людина при цьому перебуватиме наодинці. Крім цього, якщо сімейна пара розлучена, то їхні діти мають право "курсувати між будинками обох батьків.

Також письменниця додала, що дозволені аптеки та лікарні, однак важливо мати при собі заповнений документ, і показати його в разі необхідності.

Майже 2 дні назад ми з дитиною були в лікарні, вона зламала руку. Я запитала, чи потрібно вдягати маску. Мені відповіли: "Ні-ні, ви не перебуваєте в групі ризику". Тобто, маски були лише на лікарях і на працівниках реєстратури. Всіх відвідувачів переконували їх не одягати, – повідомила Ірена Карпа.

Журналістка розповіла, що в країні немає ажіотажу і паніки. Французи поводилися безпечно, до останнього влаштовували вечірки. "Коли стало відомо, що за кілька годин всі бари й ресторани перестануть працювати, люди "висипали масово туди, щоб все доїсти й допити, що вони потім не зроблять", – розповіла Ірена Карпа.

За її словами, 16 березня, тобто в перший день карантину, люди масово виїжджали з Парижа, зокрема ті, в кого родина живе за межами міста.

Це не наш випадок, тому що батьки чоловіка вже у віці, і ми доволі свідомо до цього ставимося. Люди за 60 років перебувають в найбільшій групі ризику. В основному, молодь добре це переносить. Ми навіть можемо вже перехворіти, але це ніяк не проявилося, – зазначила журналістка.

Ірена Карпа підкреслила, що у Франції дуже підкреслюють ту інформацію, яку не поширюють в Україні. Зокрема про те, що не можна збивати симптоми ібупрофеном чи кортизолом. Треба вживати тільки парацетамол.

Вона розповіла, що відомі випадки, коли молоді потрапляли в лікарню у важкому стані, тому що займалися самолікуванням і намагалися збити температуру ібупрофеном, який в нормальних умовах прописує кожен французький лікар.

За словами Ірени Карпи, їй невідомі про якісь покарання. 16 березня президент Франції звернувся з тим, що люди мають бути свідомі, і не робити "дурнуваті вчинки".

Вона пояснила, що нараз в країні йдеться не про покарання, а про максимальне сприяння тим, хто зараз можуть зробити важливі справи. Наприклад, лікарі можуть безкоштовно поселитися в готелях Парижу, за все платить держава.

Гірко, що в Україні ввели покарання, але не ввели жодної міри, яка допомагала людям, що йдуть на роботу і живуть в інших містах. Це неймовірно тупо і нелюдяно. Не можна вводити покарання, коли ти не вводиш для людей можливість лікувати не лише хворих на коронавірус, а й тих, хто перебувають у важкому стані, чи просто мають пройти планове лікування, – зазначила Ірена Карпа.

Також письменниця розповіла, що до неї нещодавно звернулася знайома українська лікарка, яка не може дістатися в лікарню до Києва з Обухова, адже у столиці скасували громадський транспорт: метро, міжміські електрички.