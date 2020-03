Новини культури:Композиція увійшла в дебютний міні-альбом, який вийшов у минулому році.

Брат Біллі Айлиш, музикант і автор пісень Фіннеас О'Коннелл, який виступає під сценічним псевдонімом Finneas, випустив кліп на свою пісню let's Fall in Love for the Night.

Композиція увійшла в дебютний міні-альбом під назвою Blood Harmony, який вийшов у минулому році. Finneas випустив Blood Harmony через кілька років продюсування творчості Біллі Айліш. Відеоролик був знятий одним дублем режисером Семом Беннеттом на даху одного з будинків Лос-Анджелеса. У ньому Finneas грає на гітарі і танцює.