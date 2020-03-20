ПТП випустив кліп про карантин

Новини культури:Відео на пісню було записано в порожньому залі палацу "Україна".

Популярний український репер Потап випустив пісню "Карантин" - про ностальгію по світу без коронавіруса і про надії, що все скоро закінчиться. Відео на пісню було записано в порожньому залі палацу "Україна".

Прем'єра синглу відбулася в п'ятницю, 20 березня, на YouTube-каналі музиканта. "Це мій спосіб сказати всім вам, що все буде добре", - прокоментував вихід треку Потап. "Когда-нибудь закончится карантин, и мы с тобой, малая, еще повисим. Пожмем друг другу руки с друзьями в баре, и полетим на выходных в Италию", - співає він. В кінці репер вимовляє: "F*ck corona".