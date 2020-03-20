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П'ятниця, 20.03.2020
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ПТП випустив кліп про карантин

ПТП випустив кліп про карантин
19:31 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: instagram

Новини культури:Відео на пісню було записано в порожньому залі палацу "Україна".

Популярний український репер Потап випустив пісню "Карантин" - про ностальгію по світу без коронавіруса і про надії, що все скоро закінчиться. Відео на пісню було записано в порожньому залі палацу "Україна".

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Прем'єра синглу відбулася в п'ятницю, 20 березня, на YouTube-каналі музиканта. "Це мій спосіб сказати всім вам, що все буде добре", - прокоментував вихід треку Потап. "Когда-нибудь закончится карантин, и мы с тобой, малая, еще повисим. Пожмем друг другу руки с друзьями в баре, и полетим на выходных в Италию", - співає він. В кінці репер вимовляє: "F*ck corona".

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Все по темі:

Потап, Україна, Прем'єра, Коронавірус, ПТП.
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