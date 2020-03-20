Новини шоу бізнесу:Потап і Настя записали короткий ролик про те, як вони вибирають фільм для перегляду.

Українська співачка Настя Каменських показала веселе відео з Потапом. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відео розповідає про те, як подружжя вибирає фільм для спільного перегляду. Потап (чомусь у жовтій шапці-вушанці) сидить на дивані та вибирає фільми. При цьому Настя відкидає всі варіанти. У підсумку у Потапа зривається терпець і він кидає в дружину пульт від телевізора.

"Отже, признавайтесь, у кого так само проходить вибір фільму, як у нас на відео? Фільми для мене, як телепорт. Якою б не була ситуація навколо, ви завжди можете перенестися в іншу реальність", - підписала ролик Каменських.

Співачка також запропонувала свій список обов'язкових до перегляду фільмів. До нього увійшли: "Неймовірне життя Уолтера Мітті", "Бойфренд з майбутнього", "У гонитві за щастям" і "Траса 60".