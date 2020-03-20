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Настя Каменських показала веселе відео з Потапом

Настя Каменських показала веселе відео з Потапом
11:22 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Потап і Настя записали короткий ролик про те, як вони вибирають фільм для перегляду.

Українська співачка Настя Каменських показала веселе відео з Потапом. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відео розповідає про те, як подружжя вибирає фільм для спільного перегляду. Потап (чомусь у жовтій шапці-вушанці) сидить на дивані та вибирає фільми. При цьому Настя відкидає всі варіанти. У підсумку у Потапа зривається терпець і він кидає в дружину пульт від телевізора.

 
 
 
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Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с @realpotap? ⠀ Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность. ⠀ И сейчас как раз самое время пересмотреть парочку моих любимых фильмов. Вы со мной? Тогда держите список: ⠀Невероятная жизнь Уолтера Митти В этом фильмы все - красивые пейзажи, фразы, музыка и история человека, который поверил, что в жизни возможно все! ⠀ Бойфренд из будущего Оригинальное название “About time”. Тот случай, когда легкий сюжет несёт в себе столько глубоких мыслей. Этот фильм в своё время меня очень впечатлил. ⠀В погоне за счастьем Это фильм о преодолении трудностей, выборе и ценностях. Основан на реальной истории. Уилл Смит - Трасса 60 Фильм о дороге жизни, за рулём который неизменно мы сами. Фильм-притча, фильм-игра и фильм-фантазия. Вопросы, который нужно задать только когда знаешь ответ и ответы, на которые нет вопросов. ⠀ Смотрели какой-то из этих?

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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"Отже, признавайтесь, у кого так само проходить вибір фільму, як у нас на відео? Фільми для мене, як телепорт. Якою б не була ситуація навколо, ви завжди можете перенестися в іншу реальність", - підписала ролик Каменських.

Співачка також запропонувала свій список обов'язкових до перегляду фільмів. До нього увійшли: "Неймовірне життя Уолтера Мітті", "Бойфренд з майбутнього", "У гонитві за щастям" і "Траса 60".

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Все по темі:

Настя Каменских, Потап, Відео, Як Каменських і Потап вибирають відео.
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