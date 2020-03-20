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П'ятниця, 20.03.2020
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Джамала виклала у мережу новий кавер (Відео)

Джамала виклала у мережу новий кавер (Відео)
21:15 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новини культури:Сьогодні, 20 березня, в усьому світі відзначають День щастя.

Зважаючи на досить непрості для суспільства часи, важливо зберігати спокій та ділитися позитивом. Власні ендорфіни співачка Джамала надіслала фанам за допомогою музики.

Національний карантин українські зірки використовують як гарну нагоду присвятити себе не лише родині, а й шанувальникам. Так, на особистій сторінці в інстаграмі Джамала щодня звертається до фоловерів.

Раніше вона опублікувала відео, записане спільно зі своїми музикантами, у якому виконала кавер на хіт Біллі Айліш No Time To Die. Тепер черга дійшла до творчості американського співака Post Malone. Джамала обрала одну з найпопулярніших його пісень Circles.

Кавер зірка виконала у своєму будинку під акомпанемент трьох гітар, барабанів та синтезатора. Інструменти допомогли не лише втілити атмосферу синглу, а й забезпечити відчуття, подібні до живого виступу.

"Всі ми пов’язані, всі ми у колі, всі ми залежимо одне від одного, бажаємо ми того чи ні. Нам залишається не втрачати позитив,"– написала Джамала.

Українська співачка Джамала виконала хіт Біллі Айліш

Вона також привітала прихильників з Міжнародним Днем щастя та наголосила, що навіть в самоізоляції їй не під силу втілити все заплановане: "Все складніше залишатися вдома. Можу сказати, що я нічого не встигаю".

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Instagram, Кавер, Джамала, Зирка, День щастя.
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