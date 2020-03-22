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Мадонна переспівала свій хіт Vogue у ванній (Відео)

Мадонна переспівала свій хіт Vogue у ванній (Відео)
08:30 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Карантин не оминув навіть світових зірок. Замість звичних феєричних шоу перед тисячами глядачів вони змушені виконувати свої пісні перед об'єктивом камери.

Попдіві довелося скасувати свої шоу Madame X у французькій столиці Через коронавірус скасували концерти Мадонни в Парижі через пандемію коронавірусу.

Мадонна, як і всі світові зірки, опинилася на вимушеному карантині. Проте вона продовжує тішити фанів своєю творчістю навіть в умовах самоізоляції.

На особистій сторінці в інстаграмі співачка опублікувала дотепне відео, на якому переспівала свій знаменитий сингл Vogue. Якщо в оригінальній версії вона закликала потанцювати під запальну музику, то в оновленій – акцентує на продуктах харчування: "Давай, давай поїмо трохи смаженої риби... Давай, танцюй, бо макаронів більше немає". 

 
 
 
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Living in Special Times............its 3 am—-cut me some slack people. #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Зірка натякнула на те, що американці масово скуповують продукти через паніку в розпал пандемії. У дотепному ролику вона постала без макіяжу в буденному образі – обтислому спортивному одязі, а замість мікрофона взяла до рук гребінець.

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Життя в особливі часи, – прокоментувала Мадонна. 

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