Мадонна переспівала свій хіт Vogue у ванній (Відео)

Новини культури:Карантин не оминув навіть світових зірок. Замість звичних феєричних шоу перед тисячами глядачів вони змушені виконувати свої пісні перед об'єктивом камери.

Попдіві довелося скасувати свої шоу Madame X у французькій столиці Через коронавірус скасували концерти Мадонни в Парижі через пандемію коронавірусу.

Мадонна, як і всі світові зірки, опинилася на вимушеному карантині. Проте вона продовжує тішити фанів своєю творчістю навіть в умовах самоізоляції.

На особистій сторінці в інстаграмі співачка опублікувала дотепне відео, на якому переспівала свій знаменитий сингл Vogue. Якщо в оригінальній версії вона закликала потанцювати під запальну музику, то в оновленій – акцентує на продуктах харчування: "Давай, давай поїмо трохи смаженої риби... Давай, танцюй, бо макаронів більше немає".

Зірка натякнула на те, що американці масово скуповують продукти через паніку в розпал пандемії. У дотепному ролику вона постала без макіяжу в буденному образі – обтислому спортивному одязі, а замість мікрофона взяла до рук гребінець.

Життя в особливі часи, – прокоментувала Мадонна.