The Weeknd випустив новий альбом After Hours (Відео)

Новини культури:"Погнали!" - написав співак у Твіттер.

Канадський хітмейкер The Weeknd таки випустив новий альбом After Hours, якого так чекали його фани. Адже до релізу співак всіляко підігрівав і без того неабияку інтригу - то свіжими синглами Blinding Lights та Heartless, то кліпами чи трек-листом.

20 березня всі 14 треків свіжого After Hours вже з'явився на популярних стрімінгових сервісах і на офіційному сайті музиканта. "Погнали!" - написав він у Твіттер.

У записі альбому взяли участь Даніель Лопатін (Oneohtrix Point Never), Metro Boomin та Кевін Паркер з Tame Impala. І, схоже, альбому будуть дуже раді шанувальники "класичного" тонкоголосого The Weeknd.

Слухаємо After Hours на Google Music, Apple Music, YouTube Music, Deezer та Spotify.

Нагадаємо, попередній альбом музиканта My Dear Melancholy вийшов в березні минулого року. У його трек-лист увійшли всього шість треків, в тому числі два фіти з техно-діджеєм Gesaffelstein.