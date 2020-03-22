"Все буде добре": Потап відреагував на тему спалаху COVID-19 (Відео)

Новини культури:Український виконавець записав трек про карантин в порожньому залі палацу "Україна".

Український репер Потап в рамках свого сольного проекту ПТП випустив пісню "Карантин" - про ностальгію по світу без коронавірусу і про надію, що все скоро закінчиться. Трек був записаний в порожньому залі палацу "Україна".

Прем'єра синглу відбулася в п'ятницю, 20 березня, на YouTube-каналі музиканта. "Це мій спосіб сказати всім вам, що все буде добре", - прокоментував вихід треку Потап.

"Коли-небудь закінчиться карантин, і ми з тобою мала ще повисм. Потиснемо один одному руки ми з друзями в барі, і полетимо на вихідні ми в Італію", - співає ПТП.

Шанувальники Потапа з захопленням сприйняли нове творіння репера і подякували йому за позитив.

"Круто, спасибі за позитив", "Спасибі, це пісня трохи заспокоює наші нерви ... Миємо руки і не панікуємо", "Браво Потап! Яка же ви талановита, душевна і добра людина! Дякуємо за підтримку", "Така мила атмосфера від кліпу і пісні, що здавалося б, ніякого коронавирусу немає", - пишуть коментатори.