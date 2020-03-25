Діджей iMarkkeyz створив справжній хіт про коронавірус, мережа в захваті (Відео)

Новини культури:Епатажна реперка Cardi B опублікувала у своєму інстаграмі відео на якому емоційно висловилася про коронавірус.

Як і багато інших знаменитостей, Cardi B досить налякана новим вірусом, який захопив увесь світ. У мережі вона поділилася зі своїми підписниками власними переживаннями.

Американська виконавиця настільки емоційно викрикувала в кінці відео: "Коронавайрас, коронавайрас", що запустила справжній коронавірус-челендж.

"Я налякана, я запасаюся харчами. Я уявлення немаю, що таке коронавірус, і як воно з’явилося в Ухані, а тепер відправилося ще й у тур світом. Багато з вас думають, що це жарт. А якщо ви думаєте, чому ваша перука, або будь-яке інше відправлення від Fashion Nova не прибуло, то знаєте що? Коронавірус! Коронавірус! Я вам кажу, з цим все серйозно", – емоційно висловилася співачка.

Відеоролик зібрав одразу мільйони переглядів, тож DJ iMarkkeyz, який відомий тим, що створює танцювальні треки з інтернет-мемів, наклав на її слова хіп-хоп біти і запустив в мережі вірусну пісню про коронавірус.

Тепер відеоролик реперки перетворився на справжній хіт і платформу для музичного супроводу багатьох блогерів.