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Лев Лещенко госпіталізований з підозрою на коронавірус

Лев Лещенко госпіталізований з підозрою на коронавірус
17:34 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Співак відчув ознаки застуди після повернення з США, проте медики відмовилися оглянути хворого вдома.

Про госпіталізаціяю артиста повідомив його концертний директор для "Інтерфаксу". За його словами, 11 березня Лев Лещенко повернувся з США та відчув перші симптоми хвороби. Зважаючи на поширення коронавірусу, він викликав лікарів додому, проте ті відмовили співаку. 

Впродовж 10 днів 78-річний Лев Лещенко та його 65-річна дружина Ірина провели в самоізоляції. Проте рідні пари порадили їм самостійно звернутися до медиків для обстеження. Зараз подружжя перебуває у спеціалізованій лікарні у селищі Комунарка неподалік від Москви. 

До нас ніхто не їхав. Вони бояться. Спробуйте сказати, що ви з-за кордону повернулися, вони точно не приїдуть, – прокоментував концертний директор. 

Представник артиста наголосив, що пара пройшла всі необхідні тести на встановлення коронавірусу і за три дні дізнається результати. Проте наразі лікарі запевняють, що стан Льва Лещенка стабільний. 

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Варто зазначити, що станом на 24 березня у Росії встановлено 495 випадків зараження коронавірусом, а епіцентром хвороби залишається столиця Москва – 290 випадків. 

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Все по темі:

США, Лев Лещенко, Госпитализация, Лікарня, Підозра, Коронавірус.
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