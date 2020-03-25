Metallica доєдналася до ініціативи світових зірок та буде розважити фанів онлайн

Гурту Metallica за майже 40 років на сцені завоював багатомільйонну аудиторію по всьому світу. На офіційних сторінках у соціальних мережах колектив оголосив про сюрприз для фанів в умовах карантину. Щопонеділка музиканти публікуватимуть у мережі архівні записи зі своїх концертів.
23 березня, на ютуб-каналі Metallica з'явився перший запис на понад дві години з концерту ірландському замку Слейн, який відбуся у червні 2019 року. Ініціативу музиканти іменували #MetallicaMondays.
Потрібно відпочити від Netflix, перш ніж ви безперервно не переглянули всю бібліотеку? – презентували металісти у соцмережах.
Прихильники схвально оцінили рішення Metallica та менше ніж за добу переглянули відео кумирів понад 14 мільйонів разів.