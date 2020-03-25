Джей Ло з родиною на карантині у Маямі (Відео)

Професійний гравець у бейсбол Алекс Родрігес вирішив влашувати для нареченої та доньок своєрідне тренування, показавши приклад іншим родинам.
На особистих сторінках закоханих досить часто з'являються відео, на яких вони демонструють своє дозвілля у період карантину. Так, Алекс Родрігес провів тренування для Дженніфер Лопес та трьох доньок – 15-річної Наташі, 11-річної Елли та 12-річної доньки нареченої Еммі.
За словами Алекса Родрігеса, дівчата добре проявили себе на тренуванні та мають неабиякий хист до бейсболу. Він наголосив, що не варто дозволити, аби час на самоізоляції пройшов марно. Обранець Джей Ло закликав вдосконалювати свої професійні навички та бути поряд зі своєю сім'єю.
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Today was a dream day for me. First, I’d like to thank everyone who tuned in to watch my first ARod baseball clinic. I hope you guys learned something and enjoyed it as much as I enjoyed doing it! . I mentioned this during the livestream, but do you know what Shakespeare did when he was quarantined because of the plague? He wrote King Lear. You can let this time pass you by, or you can seize it and use it to work on your swing, watch a ton of video, and make yourself a better player. Or a better anything, for that matter. . . You can also use it to spend quality time with family. We had a blast playing a little baseball in the yard with the four powerful young women in my life. . When I was their age, I couldn’t afford bats, balls and gloves. I was lucky to have great mentors to look out for me, and for the @bgcmiamidade giving me a place to play. . Today, it was so much fun watching them take some cuts. The only depressing part was watching Jen lock in on her swing and launch one. What can’t she do? She even hits better than I do! #ShesANatural
Сьогодні був мій омріяний день. Я був у захваті від гри у бейсбол з чотирма мужніми дівчатами, – прокоментував Алекс Родрігес.
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Крім того, закохані опублікували ролик, на якому зіграли в романтичну гру: вони відповідали на питання, кому з них належить та чи інша звичка або ж вчинок, вказуючи на себе або ж на партнера з заплющеними очима.
Так, фанам вдалося дізнатися, що Дженніфер Лопес ініціювала перший поцілунок, краще готує, довго збирається вранці та витрачає більше коштів з сімейного бюджету. Натомість Алекс Родрігес перший зізнався у коханні та більше любить світські заходи.