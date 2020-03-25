Джей Ло з родиною на карантині у Маямі (Відео)

Новини шоу бізнесу:Легендарна співачка у період спалаху коронавірусу самоізолювалася з сім'єю в Маямі.

Професійний гравець у бейсбол Алекс Родрігес вирішив влашувати для нареченої та доньок своєрідне тренування, показавши приклад іншим родинам.

На особистих сторінках закоханих досить часто з'являються відео, на яких вони демонструють своє дозвілля у період карантину. Так, Алекс Родрігес провів тренування для Дженніфер Лопес та трьох доньок – 15-річної Наташі, 11-річної Елли та 12-річної доньки нареченої Еммі.

За словами Алекса Родрігеса, дівчата добре проявили себе на тренуванні та мають неабиякий хист до бейсболу. Він наголосив, що не варто дозволити, аби час на самоізоляції пройшов марно. Обранець Джей Ло закликав вдосконалювати свої професійні навички та бути поряд зі своєю сім'єю.

Сьогодні був мій омріяний день. Я був у захваті від гри у бейсбол з чотирма мужніми дівчатами, – прокоментував Алекс Родрігес.

Переглянути цей допис в Instagram Family feud Caption this... #coupleschallenge Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod) 24 Бер 2020 р. о 10:24 PDT