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На 88 році життя помер народний артист України Анатолій Мокренко

На 88 році життя помер народний артист України Анатолій Мокренко
12:13 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Оперній сцені артист віддав понад 50 років.

24 березня на 88 році життя помер народний артист України, оперний співак Анатолій Мокренко. Причина смерті тенора поки залишається невідомою.

Інформацію підтвердили в Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського - на офіційному сайті з'явилося коротке повідомлення про смерть артиста.

Відійшов у вічність видатний оперний співак, народний артист України, генеральний директор і художній керівник Національної опери України ім. Тараса Шевченка, професор НМАУ ім. Чайковського", - зазначили його колеги.

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У січні цього року Мокренко виповнилося 87 років. Кар'єрі на оперній сцені артист віддав більшу частину з них - понад 50 років. З 1965-го викладав у Київській консерваторії і став першим виконавцем знакової української пісні "Два кольори". У 1991-1999 рр. був гендиректором і художнім керівником Національної опери України ім. Т. Шевченка.

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Смерть, Анатолий Мокренко, Оперний Співак, Втрата, Народний артист.
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