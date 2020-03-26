Гурт Mozgi заспівав про карантин (Відео)

Новини культури:Музиканти порадували музичною новинкою.

Український гурт Mozgi, як і багато знаменитостей, не обійшов увагою тему спалаху коронавирусу. Бойз-бенд записав трек No Hugs No Kisses, в якому заспівав про режим карантину.

Прем'єра пісні відбулася на YouTube-каналі колективу. Автором треку традиційно виступили Олексій Потапенко (Потап) та Олексій Завгородній (Позитив).

"Режим карантину нас змінить і це вже відбувається. Ми сподіваємося на краще! Але є речі за якими ми дико нудьгуємо - обнімашкі й поцілунки", - прокоментував Потап.

Користувачі мережі вже встигли оцінити нове творіння хлопців і поділилися враженнями в коментарях під роликом. "Cool! Вогонь, хлопці! Актуальна пісня", "Пісня прям в тему, але як завжди круто", "Спасибі за трек. Танцюю на всю", "Пушка", "Крута пісня", - пишуть вони.

Раніше Потап в рамках свого сольного проекту ПТП випустив пісню "Карантин" - про ностальгію по світу без коронавирусу і про надію, що все скоро закінчиться. Трек був записаний в порожньому залі палацу "Україна".