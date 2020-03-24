Знаменитий італійський шеф-кухар запустив онлайн майстер-класи Кухня на карантині

Знаменитий італійський зоряний шеф-кухар, чий ресторан Osteria Francescana, розташований в італійському місті Модена, стабільно займає перші рядки в рейтингу кращих ресторанів світу, який випускає San Pelligrino, запустив щоденні онлайн майстер-класи Кухня на карантині.
Щовечора, о 21-00 за українським часом та о 20-00 за центрально-європейським в IGTV на своєму Instagram-аккаунті Массімо Боттура готуватиме повноцінну вечерю, використовуючи продукти, які знайде в холодильнику. Під час першого включення в суботу, 14 березня, він приготував каррі, салат, і тортелліні з кремом із пармезану, повідомляє Hollywood Reporter.
"Це не зовсім кулінарне шоу", - пояснив Боттура, - "Ми просто хочемо бути частиною світу".
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Tonight 8pm on @instagram TV #staytuned #staysafe #kitchenquarantine with Massimo tonight at 8pm
"Бережіть себе, мийте руки, завжди мийте руки", - додав Массімо Боттура. Після шоу він із задоволенням відповідає на питання своїх фолловерів. Ефір йде англійською мовою.