Знаменитий італійський шеф-кухар запустив онлайн майстер-класи Кухня на карантині

Новини шоу бізнесу:Шеф-кухар Osteria Francescana у Модені та Gucci Osteria у Флоренції і Беверлі Хіллз запустив безкоштовні щоденні кулінарні майстер-класи Кухня на карантині.

Знаменитий італійський зоряний шеф-кухар, чий ресторан Osteria Francescana, розташований в італійському місті Модена, стабільно займає перші рядки в рейтингу кращих ресторанів світу, який випускає San Pelligrino, запустив щоденні онлайн майстер-класи Кухня на карантині.

Щовечора, о 21-00 за українським часом та о 20-00 за центрально-європейським в IGTV на своєму Instagram-аккаунті Массімо Боттура готуватиме повноцінну вечерю, використовуючи продукти, які знайде в холодильнику. Під час першого включення в суботу, 14 березня, він приготував каррі, салат, і тортелліні з кремом із пармезану, повідомляє Hollywood Reporter.

"Це не зовсім кулінарне шоу", - пояснив Боттура, - "Ми просто хочемо бути частиною світу".

"Бережіть себе, мийте руки, завжди мийте руки", - додав Массімо Боттура. Після шоу він із задоволенням відповідає на питання своїх фолловерів. Ефір йде англійською мовою.