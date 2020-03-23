Домашні вправи разом з Еліною Світоліною (Відео)

Новини спорту:Еліна Світоліна запропонувала комплекс фізичних вправ, які можна робити вдома.

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна запропонувала комплекс фізичних вправ, які можна виконувати вдома під час карантину.

Компелксом вправ для підтримки фізичної форми українська тенісистка поділилася у Facebook.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин та низка інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Станом на ранок 23 березня кількість померлих від коронавірусу у всіх країнах світу складає 14703. Найбільше жертв зафіксовано в Італії (5,476) і Китаї (3,270), на третьому місці - Іспанія (1,772). Загальне ж число інфікованих, включаючи і тих, хто вже одужав, становить зараз 339,182 чоловік.

В Україні в даний час зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них - летальні).