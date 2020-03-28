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Очікується онлайн-виступ нового альбому "Океан Ельзи"

Очікується онлайн-виступ нового альбому "Океан Ельзи"
15:09 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини культури:Народний депутат та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, що колектив наразі записує новий альбом, а також анонсував онлайн-виступ.

Святослав Вакарчук долучився до числа тих артистів, які організовують концерти у прямому ефірі в інстаграмі, щоб розважити шанувальників, які перебувають на карантині. Виконавець порадує своїх прихильників піснями під акомпонемент фортепіано. Також музикант розповів, що один із найпопулярніших рок-гуртів "Океан Ельзи" записує новий альбом.

Розмова журналіста видання з Вакарчуком через пандемію коронавірусу відбулася в онлайн-режимі. Артист зізнався, що робота над новим альбомом гурту триває вже не перший місяць. Є дуже багато пісень, а деякі з них вже повністю записані.

Співак зізнався, що є "пісні такі традиційні океанівські: про кохання, стосунки між чоловіком і жінкою, про внутрішні переживання". Але також до альбому увійде композиція "Добровольці". Її Святослав присвятив добровольцям та волонтерам, які повертаються додому з фронту та розповів про непросте життя цих людей.

Запис на студії триває і зараз, в умовах карантину. Музиканти намагаються збиратися по одному чи двоє, щоб не наражати на небезпеку здоров'я та життя один одного.

Вакарчук розповів, що збирається представити одну із нових пісень "з дому під фортепіано".

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"Є й інша музична ідея – все зараз говорити не буду. Думаю, що найближчим часом у несподіваному, цікавому, новому і, сподіваюся, для всіх приємному музичному форматі ми представимо щось у домашньому варіанті",– зізнався виконавець.

Зазначимо, станом на ранок 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. Від COVID-19 померло 8 людей. Чотирьом особам вдалося одужати. Громадян закликають подбати про власну безпеку та без зайвої потреби не виходити з дому.

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Анонс, Святослав Вакарчук, Пісні, Новий альбом, Онлайн-виступ.
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