Ріанна випустила пісню після 3 років паузи, проте фанати незадоволені

Новини культури:Співачка виконала роль запрошеної виконавиці, тому соц-мережі вибухнули гнівними коментарями.

Впродовж останніх років 32-річна американська співачка змінила рід занять та повністю присвятила себе б'юті-індустрії та бізнесу. Проте напередодні релізу дев'ятого студійного альбому Ріанна вирішила потішити фанів новим треком Believe It, записаним спільно з репером PartyNextDoor.

Сьогодні, 27 березня, Ріанна вперше за три останні роки порушила творчу мовчанку та опублікувала свій черговий хіт у співпраці з популярним канадським репером PartyNextDoor.

Пісня Believe It увійшла до нової пластинки виконавця Partymobile.

Незважаючи на те, що Ріанна все ж повернулася до музичної кар'єри після тривалої паузи, фани зірки залишилися розчарованими. У треці Believe It вокал кумира був фоновим, адже співачка виконала роль запрошеної виконавиці. Мережа вибухнула мемами: "Ріана дійсно змусила мене три роки чекати фонового вокалу?!", "Тож ми чекали 3 роки, щоб Ріанна сказала 5 слів про особливість?!".