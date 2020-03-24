Ріанна пожертвувала $5 мільйонів на харчування та тести з коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Американська співачка і дизайнер Ріанна виділила значну суму на боротьбу з наслідками коронавірусу в США, державах Карибського басейну та Африці.

Благодійний фонд Clara Lionel Foundation, заснований Ріанною, ухвалив рішення виділити $5 млн на боротьбу із поширенням і наслідками пандемії COVID-19, що забрала життя 15 308 чоловік по всьому світу станом на 23 березня.

"Гроші будуть спрямовані місцевим організаціям, що працюють в перших рядах оперативного реагування, особливо тим, які займаються захистом і обслуговуванням найбільш вразливих верств населення в США, країнах Карибського басейну і Африці", - сказано в заяві фонду.

Кошти підуть на забезпечення фуд-банків, що розподіляють продукти харчування, швидкі тести на наявність коронавірусної інфекції, навчання медперсоналу, профілактику вірусних захворювань і на розподіл систем для вентиляції легенів, повідомляє Associated Press.