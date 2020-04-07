Скачать
Вівторок, 07.04.2020
Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня
Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня
Дніпропетровська ОДА придбала 57 апаратів ШВЛ
Дніпропетровська ОДА придбала 57 апаратів ШВЛ
"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером
"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером
Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання та картинки
Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання та картинки

#НІНАДОНТСТРЕС. Новий хіт Jerry Heil заполонив мережу (Відео)

#НІНАДОНТСТРЕС. Новий хіт Jerry Heil заполонив мережу (Відео)
13:48 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Співачка продовжує займатися улюбленою справою в умовах самоізоляції.

Українська співачка і блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) записала іронічну пісню "Ніна, донт стрес", а також зняла веселе лірик-відео. У ролику артистка співає не з екрану телевізора, як звикли її фани бачити у кліпах, а прикрашає собою пачку гречки.

Прем'єра треку і відео відбулася на YouTube-каналі співачки. "Зняла #НІНАДОНТСТРЕС на фронталку в своїй квартирі на півметровому хромакеї. Самоізоляцію ніхто не відміняв", - поділилася Jerry Heil.

Користувачі мережі відзначили, що пісня ризикує стати такою ж вірусною, як і "Охрана, отмєна".

Євгену Кошовому-37: зворушливе вітання від дружини

"Яна, це геніально!!! Це гімн карантину!", "Я не можу перестати слухати цей шедевр", "Тепер буде сидіти в голові 24/7", "Дуже зайшов трек, спасибі", "Все, це тепер мій гімн", "Хіи", - пишуть фани в коментарях під відео.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Jerry Heil, Прем'єра, Відео, #НІНАДОНТСТРЕС.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Благовіщенням 2020: найкращі листівки українською мовою
02 Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання та картинки
03 7 квітня 2020 - церковний календар, події і прикмети на цей день
04 Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020: історія свята, прикмети, заборони
05 Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В СКУ розпочинають тренінги для освітян діаспори з методик онлайн-навчання
В СКУ розпочинають тренінги для освітян діаспори з методик онлайн-навчання
В Іспанії зросла кількість інфікованих коронавірусом
В Іспанії зросла кількість інфікованих коронавірусом
На Донбасі від початку доби - тихо
На Донбасі від початку доби - тихо
#НІНАДОНТСТРЕС. Новий хіт Jerry Heil заполонив мережу (Відео)
#НІНАДОНТСТРЕС. Новий хіт Jerry Heil заполонив мережу (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся