НІНАДОНТСТРЕС. Новий хіт Jerry Heil заполонив мережу (Відео)

Новини культури:Співачка продовжує займатися улюбленою справою в умовах самоізоляції.

Українська співачка і блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) записала іронічну пісню "Ніна, донт стрес", а також зняла веселе лірик-відео. У ролику артистка співає не з екрану телевізора, як звикли її фани бачити у кліпах, а прикрашає собою пачку гречки.

Прем'єра треку і відео відбулася на YouTube-каналі співачки. "Зняла #НІНАДОНТСТРЕС на фронталку в своїй квартирі на півметровому хромакеї. Самоізоляцію ніхто не відміняв", - поділилася Jerry Heil.

Користувачі мережі відзначили, що пісня ризикує стати такою ж вірусною, як і "Охрана, отмєна".

"Яна, це геніально!!! Це гімн карантину!", "Я не можу перестати слухати цей шедевр", "Тепер буде сидіти в голові 24/7", "Дуже зайшов трек, спасибі", "Все, це тепер мій гімн", "Хіи", - пишуть фани в коментарях під відео.