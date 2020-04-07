Євгену Кошовому-37: зворушливе вітання від дружини

Новини шоу бізнесу:7 квітня актор і нинішній художній керівник студії "Квартал 95" святкує день народження.

7 квітня один з художніх керівників "Кварталу 95" Євген Кошовий відзначає день народження - коміку виповнюється 37 років. Привітати коханого чоловіка вирішила і Ксенія Кошова.

На своїй сторінці в Instagram дизайнер опублікувала спільну фотографію з чоловіком і супроводила публікацію зворушливими словами.

"Як здорово відчувати себе за чоловіком! Зізнаюся чесно це дуже комфортно! Розуміти, що ти більше не одна. Відчувати підтримку завжди і в усьому! Ти мій друг, радник. Коли ми розуміємо один одного з півслова або погляду, ти моє звукове наповнення, помічник, співрозмовник, товариш по чарці нарешті. Люблю тебе дуже сильно. Дякую, що ти є. З Днем народження", - написала Ксенія.

До привітань приєдналися дописувачі дизайнера, а також колеги Кошового по шоу-бізнесу. "Передавай чоловікові привітання! Любимо, цінуємо, поважаємо!", - написала співачка Наталка Карпа.