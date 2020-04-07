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Вівторок, 07.04.2020
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Євгену Кошовому-37: зворушливе вітання від дружини

Євгену Кошовому-37: зворушливе вітання від дружини
13:06 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:7 квітня актор і нинішній художній керівник студії "Квартал 95" святкує день народження.

7 квітня один з художніх керівників "Кварталу 95" Євген Кошовий відзначає день народження - коміку виповнюється 37 років. Привітати коханого чоловіка вирішила і Ксенія Кошова.

На своїй сторінці в Instagram дизайнер опублікувала спільну фотографію з чоловіком і супроводила публікацію зворушливими словами.

"Як здорово відчувати себе за чоловіком! Зізнаюся чесно це дуже комфортно! Розуміти, що ти більше не одна. Відчувати підтримку завжди і в усьому! Ти мій друг, радник. Коли ми розуміємо один одного з півслова або погляду, ти моє звукове наповнення, помічник, співрозмовник, товариш по чарці нарешті. Люблю тебе дуже сильно. Дякую, що ти є. З Днем народження", - написала Ксенія.

 
 
 
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Лет 14 тому назад!!!ОгоСама в шокеБез твоей инициативы @evgenii.koshevoi не обошлось)))Если бы ты небыл настойчив и в то же время так робок...Сейчас наверное я не смогла бы называть себя мамой двоих дочек и женой.Хотя я долго привыкала к этому статусу.И на фамилию Кошевая не сразу откликалась))Ко всему привыкаешь,особенно к хорошему))Когда ты привык рассчитывать только на себя,а судьба предложили тебе лучшее!!!И как здорово чувствовать себя ЗА МУЖЕМ!!!Признаюсь честно это очень комфортно)) !!!Понимать,что ты больше не одна.Чувствовать поддержку всегда и во всем!!!Ты мой друг,советник.Когда мы понимаем друг друга с полу слова или взгляда,ты мое звуковое наполнение ,помощник,собеседник,собутыльник наконецЛюблю тебя очень сильноСпасибо,что ты естьС Днём рождения

Допис, поширений Ксения Кошевая (@yalta_k)

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До привітань приєдналися дописувачі дизайнера, а також колеги Кошового по шоу-бізнесу. "Передавай чоловікові привітання! Любимо, цінуємо, поважаємо!", - написала співачка Наталка Карпа.

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Все по темі:

Квартал-95, Комик, Свято, День народження, Дружина, Вітання, Євген Кошовий.
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