Marvel зробила безкоштовний доступ до частини своїх коміксів

Новини шоу бізнесу:Випуски залишаться відкритими до 4 травня.

Видавництво Marvel Comics у дні карантину відкрило доступ до більш ніж 100 випусків популярних коміксів. Тепер вони доступні для читання онлайн до 4 травня. Наразі можна переглянути 12 різних серій коміксів.

До числа запропонованих увійшли "Месники проти Людей Ікс", "Чорна Пантера" том 1, "Людина-павук: Червоний гоблін", "Люди Ікс: Темний Фенікс", "Месники", "Фантастична четвірка", "Чорна вдова", "Капітан Америка: Зимовий солдат" та інші.

Для того щоб отримати безкоштовний доступ до коміксів, необхідно завантажити застосунок Marvel для iOS чи Android.

Реєструватись не потрібно, проте якщо ви хочете отримати повний доступ до всіх можливостей застосунку, потрібно оформити підписку за $9.99 на місяць - тоді вам відкриють понад 27 000 коміксів та нові постійні видання.