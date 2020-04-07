Скачать
Вівторок, 07.04.2020
Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня
Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня
Україна може робити 30 тисяч тестів на тиждень: МОЗ каже, що немає потреби
Україна може робити 30 тисяч тестів на тиждень: МОЗ каже, що немає потреби
Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання та картинки
Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання та картинки

Marvel зробила безкоштовний доступ до частини своїх коміксів

Marvel зробила безкоштовний доступ до частини своїх коміксів
12:10 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Випуски залишаться відкритими до 4 травня.

Видавництво Marvel Comics у дні карантину відкрило доступ до більш ніж 100 випусків популярних коміксів. Тепер вони доступні для читання онлайн до 4 травня. Наразі можна переглянути 12 різних серій коміксів.

До числа запропонованих увійшли "Месники проти Людей Ікс", "Чорна Пантера" том 1, "Людина-павук: Червоний гоблін", "Люди Ікс: Темний Фенікс", "Месники", "Фантастична четвірка", "Чорна вдова", "Капітан Америка: Зимовий солдат" та інші.

Для того щоб отримати безкоштовний доступ до коміксів, необхідно завантажити застосунок Marvel для iOS чи Android.

Рецепт дня: пудинг із гарбуза

Реєструватись не потрібно, проте якщо ви хочете отримати повний доступ до всіх можливостей застосунку, потрібно оформити підписку за $9.99 на місяць - тоді вам відкриють понад 27 000 коміксів та нові постійні видання.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Marvel, Карантин, Доступ, Комиксі, Коронавірус, Безкоштовно.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Благовіщенням 2020: найкращі листівки українською мовою
02 7 квітня 2020 - церковний календар, події і прикмети на цей день
03 Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020: історія свята, прикмети, заборони
04 Комаровський розповів, як вберегтись від коронавірусу
05 Чемпіонка світу з біатлону Сюнневе Сулемдаль завершила карьеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Франція обігнала Китай за кількістю інфікованих на Covid-19
Франція обігнала Китай за кількістю інфікованих на Covid-19
В Офісі Президента попередили про жорстке контролювання ринків України
В Офісі Президента попередили про жорстке контролювання ринків України
На Донбасі від початку доби - тихо
На Донбасі від початку доби - тихо
Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020: історія свята, прикмети, заборони
Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020: історія свята, прикмети, заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся