Рецепт дня: пудинг із гарбуза

Смакові якості гарбуза просто відмінні, він подобається як дітям, так і дорослим. Страви з гарбуза зустрічаються в кулінарних традиціях багатьох країн.

Гарбуз – це воістину чудовий овоч, який поєднує в собі цілющі властивості та відмінні смакові якості. Гарбуз має прекрасний помаранчево-жовтий відтінок, і буває найрізноманітніших форм. Дивлячись на гарбуз, починаєш думати, що він ввібрав в себе всю силу природи та золоті промені літнього сонця, і готовий поділитися цими корисними властивостями з нами.

Про корисні та лікувальні властивості цього овоча можна говорити дуже довго. Вітаміни А, В1, В2, В12, С, К, Е, Т присутні в гарбузі у великих кількостях. Кальцій, залізо, натрій, фосфор та інші найважливіші елементи, необхідні для забезпечення відмінного функціонування людського організму знаходяться в цьому продукті. Гарбуз допомагає боротися з багатьма недугами, він – незамінний помічник при лікуванні та профілактиці хвороб серцево-судинної системи та кишково-шлункового тракту. Через високий вміст вітаміну Е гарбуз почали використовувати в косметичних цілях, він допомагає продовжити молодість шкіри, а також поліпшити стан волосся та нігтів. Незамінний він і в тих випадках, коли є необхідність скинути зайву вагу. Цей низькокалорійний продукт харчування сприяє зниженню зайвої ваги, виводячи зайву воду з організму людини. Однак його слід дуже обережно вживати тим людям, які хворіють на цукровий діабет, хвороби 12-ти палої кишки, виразку шлунку або гастрит.

Гарбузовий пудинг - рецепт, який варто внести в свою кулінарну книгу!

ПУДИНГ З ГАРБУЗА

ІНГРЕДІЄНТИ:

Гарбуз - 100 г

Яблуко - 2 шт

Манна крупа - 2 ст.л.

Яйце куряче - 2 шт

Молоко - 1 стакан

Цукор - 2 ст.л.

Масло - 1 ч.л.

ПРИГОТУВАННЯ:

Приготування слід почати з очищення гарбуза.

Очистіть гарбуз від шкірки і наріжте його на невеликі шматочки.

Далі залийте гарбуз молоком і тушкуйте на плиті до напівготовності.

Потім додайте терті на великій тертці яблука, поступово всипаючи манку і постійно перемішуючи масу на маленькому вогні. Вимкніть вогонь і дайте пудингу охолонути.

Коли маса охолоне, додайте збиті до піни яйця і 1 ст. ложку вершкового масла, добре перемішайте і відправте в духовку випікатися протягом 30 хвилин. Після закінчення цього часу наш пудинг готовий!

Гарбузовий пудинг відмінно поєднується з не менш корисними продуктами, такими як мед і горіхи.

Приємного апетиту!