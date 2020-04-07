Рецепт дня: пудинг із гарбуза

Гарбуз – це воістину чудовий овоч, який поєднує в собі цілющі властивості та відмінні смакові якості. Гарбуз має прекрасний помаранчево-жовтий відтінок, і буває найрізноманітніших форм. Дивлячись на гарбуз, починаєш думати, що він ввібрав в себе всю силу природи та золоті промені літнього сонця, і готовий поділитися цими корисними властивостями з нами.
Про корисні та лікувальні властивості цього овоча можна говорити дуже довго. Вітаміни А, В1, В2, В12, С, К, Е, Т присутні в гарбузі у великих кількостях. Кальцій, залізо, натрій, фосфор та інші найважливіші елементи, необхідні для забезпечення відмінного функціонування людського організму знаходяться в цьому продукті. Гарбуз допомагає боротися з багатьма недугами, він – незамінний помічник при лікуванні та профілактиці хвороб серцево-судинної системи та кишково-шлункового тракту. Через високий вміст вітаміну Е гарбуз почали використовувати в косметичних цілях, він допомагає продовжити молодість шкіри, а також поліпшити стан волосся та нігтів. Незамінний він і в тих випадках, коли є необхідність скинути зайву вагу. Цей низькокалорійний продукт харчування сприяє зниженню зайвої ваги, виводячи зайву воду з організму людини. Однак його слід дуже обережно вживати тим людям, які хворіють на цукровий діабет, хвороби 12-ти палої кишки, виразку шлунку або гастрит.
Гарбузовий пудинг - рецепт, який варто внести в свою кулінарну книгу!
ПУДИНГ З ГАРБУЗА
ІНГРЕДІЄНТИ:
Гарбуз - 100 г
Яблуко - 2 шт
Манна крупа - 2 ст.л.
Яйце куряче - 2 шт
Молоко - 1 стакан
Цукор - 2 ст.л.
Масло - 1 ч.л.
ПРИГОТУВАННЯ:
Приготування слід почати з очищення гарбуза.
Очистіть гарбуз від шкірки і наріжте його на невеликі шматочки.
Далі залийте гарбуз молоком і тушкуйте на плиті до напівготовності.
Потім додайте терті на великій тертці яблука, поступово всипаючи манку і постійно перемішуючи масу на маленькому вогні. Вимкніть вогонь і дайте пудингу охолонути.
Коли маса охолоне, додайте збиті до піни яйця і 1 ст. ложку вершкового масла, добре перемішайте і відправте в духовку випікатися протягом 30 хвилин. Після закінчення цього часу наш пудинг готовий!
Гарбузовий пудинг відмінно поєднується з не менш корисними продуктами, такими як мед і горіхи.
Приємного апетиту!