Рецепт дня: корисний салат із броколі

Броколі почали культивувати ще у Стародавньому Римі, а от у Європі вона вперше з'явилася у Франції завдяки королеві Катерині Медичі. Французькі кулінари відразу оцінили смак і користь броколі - й капуста стала популярним гарніром, який подавали з м'ясом або рибою. На жаль, в інших країнах Європи та в Америці броколі здобула популярність лише у ХІХ столітті.
Їстівна частина броколі - нерозкриті суцвіття з темно-зеленим або фіолетовим відтінком. Цей різновид капусти має у своєму складі чимало вітамінів і корисних елементів. Зокрема, цікаво, що за вмістом вітаміну С броколі нічим не поступається лимону. А ще вона багата на білок і мінеральні солі - їх удвічі більше, ніж у цвітній капусті.
Завдяки цьому переїдання стає неможливим. Броколі позитивно впливає на обмін речовин, виводить з організму шлаки. Ось чому цей різновид капусти незамінний у боротьбі з зайвою вагою.
ДІЄТИЧНИЙ САЛАТ ІЗ БРОКОЛІ
ІНГРЕДІЄНТИ:
Яблуко червоне - 1 шт
Заморожена броколі - 300 г
Цибуля червона - 1 шт
Часник - 1 зубок
Оливкова олія - 1 ст.л.
Гаряча вода - 2 ст.л.
Мед - 1 ч.л.
Сік половинки лимона
Мигдаль - жменька
Сіль і перець - за смаком
ПРИГОТУВАННЯ:
Етап №1
Броколі розділяємо на суцвіття, кидаємо в киплячу воду і варимо протягом 1 хвилини. Потім капусту потрібно вийняти та залити холодною водою. Через 5 хвилин проціджуємо через друшляк.
Етап №2
Поки броколі буде охолоджуватися, нарізаємо тоненькими дольками яблуко, а цибулю — півкільцями. Мигдаль подрібнюємо за допомогою ножа.
Етап №3
Тепер потрібно приготувати заправку для салату. Для цього в окрему посудину виливаємо оливкову олію, додаємо до неї лимонний сік, мед, чавлений часник і воду. Збиваємо до утворення пишної маси.
Етап №4
Усі інгредієнти кладемо в глибоку миску, додаємо спеції та перемішуємо. Заправляємо приготовленим соусом і знову перемішуємо. Дієтичний салат з броколі готовий.
Смачно і корисно!