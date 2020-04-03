Рецепт дня: корисний салат із броколі

Броколі має дуже низьку калорійність: у 100 г міститься всього 34 ккал. Популярною є дієта з броколі, невелика порція цієї капусти здатна втамувати голод.

Броколі почали культивувати ще у Стародавньому Римі, а от у Європі вона вперше з'явилася у Франції завдяки королеві Катерині Медичі. Французькі кулінари відразу оцінили смак і користь броколі - й капуста стала популярним гарніром, який подавали з м'ясом або рибою. На жаль, в інших країнах Європи та в Америці броколі здобула популярність лише у ХІХ столітті.

Їстівна частина броколі - нерозкриті суцвіття з темно-зеленим або фіолетовим відтінком. Цей різновид капусти має у своєму складі чимало вітамінів і корисних елементів. Зокрема, цікаво, що за вмістом вітаміну С броколі нічим не поступається лимону. А ще вона багата на білок і мінеральні солі - їх удвічі більше, ніж у цвітній капусті.

Завдяки цьому переїдання стає неможливим. Броколі позитивно впливає на обмін речовин, виводить з організму шлаки. Ось чому цей різновид капусти незамінний у боротьбі з зайвою вагою.

ДІЄТИЧНИЙ САЛАТ ІЗ БРОКОЛІ

ІНГРЕДІЄНТИ:

Яблуко червоне - 1 шт

Заморожена броколі - 300 г

Цибуля червона - 1 шт

Часник - 1 зубок

Оливкова олія - 1 ст.л.

Гаряча вода - 2 ст.л.

Мед - 1 ч.л.

Сік половинки лимона

Мигдаль - жменька

Сіль і перець - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап №1

Броколі розділяємо на суцвіття, кидаємо в киплячу воду і варимо протягом 1 хвилини. Потім капусту потрібно вийняти та залити холодною водою. Через 5 хвилин проціджуємо через друшляк.

Етап №2

Поки броколі буде охолоджуватися, нарізаємо тоненькими дольками яблуко, а цибулю — півкільцями. Мигдаль подрібнюємо за допомогою ножа.

Етап №3

Тепер потрібно приготувати заправку для салату. Для цього в окрему посудину виливаємо оливкову олію, додаємо до неї лимонний сік, мед, чавлений часник і воду. Збиваємо до утворення пишної маси.

Етап №4

Усі інгредієнти кладемо в глибоку миску, додаємо спеції та перемішуємо. Заправляємо приготовленим соусом і знову перемішуємо. Дієтичний салат з броколі готовий.

Смачно і корисно!