Крим - український, Донбас повернувся: Нова пісня "Квартал 95" (Відео)

Новини культури:Думки глядачів розділилися.

Нова пісня "Совесть не меняют на гречку" студії "Квартал 95" викликала суперечки у соцмережах. Гумористи виконали її, закриваючи нову програму концерту "Вечірній квартал".

Зокрема, критику на адресу її виконавців і авторів викликали рядки про уявне бездоганне майбутнє України, через які "кварталівців" назвали популістами.

"Из Польши вернулся народ. И в стране население растет. И нет тревожных вестей, и брошенных нет больше детей… - заспівали гумористи. - И незачем жечь поминальные свечи. И совесть никто не меняет на гречку... Вернулся Донбасс, снова Крым украинский. И не о чем больше общаться нам в Минске..."

Ролик на YouTube викликав неоднозначну реакцію глядачів. Якщо одні подякували гумористам за "нотку позитиву", то інші закликали повернутися до реальності.

"Почніть з мови", "Довго Квартал буде ще займатися популізмом? Як і президент, власне", "Знову суцільно популізм, яким ви годуєте глядача", - відреагували в коментарях.

Втім, як уже згадувалося вище, з такою думкою погодилися не всі. Багато хто з глядачів оцінили відео лайками і назвали чергову пісню "Кварталу" мотивуючою.