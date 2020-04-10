Макс Барських презентував збірку суперхітів в акустичному виконанні

Новини культури:Український хітмейкер Макс Барських презентував збірку суперхітів. Співак нагадує, що проводити час вдома на карантині можна з музикою і гарним настроєм.

Хіти Барських, які звучали на величезних концертних майданчиках доброго десятка країн, у збірці зазвучали по-домашньому інтимно. Ще романтичніше.

"Я завжди прагну до того, щоб моя музика надихала слухача і підтримувала його в будь-яких ситуаціях. Сьогодні, коли ми замкнені в своїх квартирах і бачимо один одного через інтернет-вікна, особливо важливо використовувати музику, як дотик. Я підготував ваші улюблені пісні в акустичному live виконанні, щоб вони звучали, ніби зіграні у вашій квартирі другом. Просто слухайте і підспівуйте всією сім'єю, я поруч", - пояснив ідею альбому Барських.

С Максом по домам - це сьомий альбом у дискографії артиста. До нього увійшли вісім суперсінглов 2014-2019 років: Туманы, Небо, Берега, Моя любовь, Неземная, Полураздета, Странная, Хочу танцевать.

Завантажити пісні з альбому можна на всіх музичних сервісах.