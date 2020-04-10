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П'ятниця, 10.04.2020
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Макс Барських презентував збірку суперхітів в акустичному виконанні
Макс Барських презентував збірку суперхітів в акустичному виконанні

Макс Барських презентував збірку суперхітів в акустичному виконанні

Макс Барських презентував збірку суперхітів в акустичному виконанні
20:23 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Український хітмейкер Макс Барських презентував збірку суперхітів. Співак нагадує, що проводити час вдома на карантині можна з музикою і гарним настроєм.

Хіти Барських, які звучали на величезних концертних майданчиках доброго десятка країн, у збірці зазвучали по-домашньому інтимно. Ще романтичніше.

"Я завжди прагну до того, щоб моя музика надихала слухача і підтримувала його в будь-яких ситуаціях. Сьогодні, коли ми замкнені в своїх квартирах і бачимо один одного через інтернет-вікна, особливо важливо використовувати музику, як дотик. Я підготував ваші улюблені пісні в акустичному live виконанні, щоб вони звучали, ніби зіграні у вашій квартирі другом. Просто слухайте і підспівуйте всією сім'єю, я поруч", - пояснив ідею альбому Барських.

С Максом по домам - це сьомий альбом у дискографії артиста. До нього увійшли вісім суперсінглов 2014-2019 років: ТуманыНебоБерегаМоя любовьНеземнаяПолураздетаСтраннаяХочу танцевать.

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Завантажити пісні з альбому можна на всіх музичних сервісах.

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Макс Барских, Презентация, Артист, Хити, Новий альбом, Акустичне виконання.
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