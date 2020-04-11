Співачка Злата Огнєвіч презентувала нову пісню на текст Андрія Хливнюка (Відео)

Новини культури:Українська виконавиця Злата Огнєвіч презентувала ліричну пісню на слова лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Ніжна та душевна композиція стала промінчиком світла у непростий для всього світу час.

Злата Огнєвіч є втіленням тендітної та, водночас, сильної жінки. Вона вміє зачарувати прихильників новими творчими роботами. Кожна її пісня наповнена любов'ю та щирими почуттями. Сьогодні, 10 квітня, на офіційному ютуб-каналі артистка представила чергову композицію, яка вразила емоційністю.

Прем'єра пісні "Ти обіцяв" – це оприлюднення історії кохання Злати Огнєвіч, на яке вона довго не могла наважитися. Вона знайшла себе у віршах Андрія Хливнюка. Це пісня про щирість, найчистіші почуття та справжнє кохання, яке було в її житті. А з іншого боку – самолюбство, лицемірство та зрада.