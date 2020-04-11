Скачать
Субота, 11.04.2020
Boeing звільняє близько 2300 своїх працівників через кризу
Boeing звільняє близько 2300 своїх працівників через кризу
Важлива інформація за 11 квітня: коронавірус в Україні та світі
Важлива інформація за 11 квітня: коронавірус в Україні та світі
Тренер "Ліверпуля" на ізоляції через коронавірус
Тренер "Ліверпуля" на ізоляції через коронавірус
Швидче за все українці вийдуть з карантину влітку
Швидче за все українці вийдуть з карантину влітку

Співачка Злата Огнєвіч презентувала нову пісню на текст Андрія Хливнюка (Відео)

Співачка Злата Огнєвіч презентувала нову пісню на текст Андрія Хливнюка (Відео)
16:31 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: скриншот з відео

Новини культури:Українська виконавиця Злата Огнєвіч презентувала ліричну пісню на слова лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Ніжна та душевна композиція стала промінчиком світла у непростий для всього світу час.

Злата Огнєвіч є втіленням тендітної та, водночас, сильної жінки. Вона вміє зачарувати прихильників новими творчими роботами. Кожна її пісня наповнена любов'ю та щирими почуттями. Сьогодні, 10 квітня, на офіційному ютуб-каналі артистка представила чергову композицію, яка вразила емоційністю.

Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж (Відео)

Прем'єра пісні "Ти обіцяв" – це оприлюднення історії кохання Злати Огнєвіч, на яке вона довго не могла наважитися. Вона знайшла себе у віршах Андрія Хливнюка. Це пісня про щирість, найчистіші почуття та справжнє кохання, яке було в її житті. А з іншого боку – самолюбство, лицемірство та зрада.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Клип, Пісня, Презентація пісні, Злата Огнєвіч.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розпочалась реконструкція стадіону "Металург" у Кривому Розі
02 Лазарева субота 2020: історія свята, прикмети, що не можна робити
03 7 стильних образів на сезон весна-літо 2020 (Фото)
04 "Барселона" проведе обмін футболістів з клубом "Манчестер Сіті"
05 WBC поки не прийняла остаточного рішення про повернення Хейні звання чемпіона
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У в'язницях України не зафіксували хворих на коронавірус
У в'язницях України не зафіксували хворих на коронавірус
Зеленський планує відвідати Бердянськ
Зеленський планує відвідати Бердянськ
У Білорусі не впевнені в ефективності російських тестів
У Білорусі не впевнені в ефективності російських тестів
Стриманий та практичний манікюр ідеально підійде на карантині (Фото)
Стриманий та практичний манікюр ідеально підійде на карантині (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся