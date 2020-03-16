Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж (Відео)

Новини шоу бізнесу:Таких змін від співачки точно ніхто не чекав.

Українська співачка Злата Огнєвіч продовжує експериментувати зі своєю зовнішністю. Нещодавно знаменитість продемонструвала, що стала блондинкою, а зараз показала, що зробила стрижку каре.

Кадрами свого перетворення артистка поділилася в своєму Instagram. На відео Злата сидить за клавішними та виконує нову пісню, яку для неї написала Jerry Heil. Однак увагу фанів привернув зовсім трек, а новий образ співачки.

Переглянувши ролик, шанувальники співачки почали обговорювати зовнішній вигляд Злати. Багато хто відзначив, що з новою зачіскою Огнєвіч стала виглядати ніби підліток. Більшість прийшли до висновку, що каре співачці пасує більше, ніж довге волосся.

"Нова зачіска - і Ви зовсім-зовсім підліток. Юна і свіжа", "Нова зачіска вам дуже пасує", "Дуже класно з такою стрижкою", "Уже з каре! Дуже красиво", Златік!!! Ти постриглася? Так несподівано! Тобі дуже личить", - пишуть коментатори.