Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж (Відео)

Українська співачка Злата Огнєвіч продовжує експериментувати зі своєю зовнішністю. Нещодавно знаменитість продемонструвала, що стала блондинкою, а зараз показала, що зробила стрижку каре.
Кадрами свого перетворення артистка поділилася в своєму Instagram. На відео Злата сидить за клавішними та виконує нову пісню, яку для неї написала Jerry Heil. Однак увагу фанів привернув зовсім трек, а новий образ співачки.
Переглянувши ролик, шанувальники співачки почали обговорювати зовнішній вигляд Злати. Багато хто відзначив, що з новою зачіскою Огнєвіч стала виглядати ніби підліток. Більшість прийшли до висновку, що каре співачці пасує більше, ніж довге волосся.
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Дівчата, у минулих постах, я оголошувала конкурс на відео до пісні #Богиня ( шукайте інфо у попередньому пості ) . Конкурс триває! Чекаю на ваші відео з перевтіленням [email protected] . . Цю пісню для мене створила надзвичайно талановита @thejerryheil Хотіли б почути наш дует на неї?)))) #ZlataOgnevich #ZOteam #piano #acoustic
"Нова зачіска - і Ви зовсім-зовсім підліток. Юна і свіжа", "Нова зачіска вам дуже пасує", "Дуже класно з такою стрижкою", "Уже з каре! Дуже красиво", Златік!!! Ти постриглася? Так несподівано! Тобі дуже личить", - пишуть коментатори.