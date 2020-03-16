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Леся Нікітюк знялася топлес (Фото)

Леся Нікітюк знялася топлес (Фото)
09:41 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменитість зважилася на сміливу фотозйомку.

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася в Instagram пікантним фото, на якому позує топлес. Знаменитість стоїть у готельному номері, прикривши голі груди рукою.

У своєму пості зірка "Орла і Решки" зізналася, що у неї було багато зйомок, але жоден фотограф не міг показати її справжньою. "Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози ... все ось ці "задники" різнокольорові .. коротше не можу я знайти людей які покажуть мене - мною! Ну або відкриють жіночність!", - поділилася Леся.

А цей "випадковий" кадр, за словами телеведучої, - "відразу в яблучко". "А вам як? Відразу кажу .. циця на фото моя", - пожартувала Нікітюк.

 
 
 
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#фотографОтБога Вот много было у меня фотосессий,а вот что б я осталась довольна результатом ... не всегда бывало;( Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... все вот эти «задники» разноцветные.. короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной!!! Ну или откроют женственность! И тут значит веду я свадьбу( я вопше весіль не веду, а тут заплатили) подбегают две девочки и кричат « Астанавитесь» быстро делают один снимок и сразу в яблочко Фото на профиле тоже их @vicoolyasaida ( с той самой свадьбы) А эти мы уже спустя год сняли А вам как? Сразу говорю.. сися на фото мояставьте в коментах + если ок

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Фанати телезірки тут же розсипалися в компліментах, відзначаючи її струнку фігуру, довгі ноги, а також те, як гаряче вона виглядає в кадрі.

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"Як я тащусь від вашої талії, Леся", "Богиня", "Іди в моделі, заберуть з ногами", "Вогонь", "Мамо рідна", "Модель від Бога", "Гаряча штучка", "Ого, ефектно" , - захоплюються шанувальники під постом Лесі.

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Все по темі:

Фото, Топлес, ''Орел и решка'', Леся Никитюк, Телеведуча, Зйомка, Оголена.
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