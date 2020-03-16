Леся Нікітюк знялася топлес (Фото)

Новини шоу бізнесу:Знаменитість зважилася на сміливу фотозйомку.

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася в Instagram пікантним фото, на якому позує топлес. Знаменитість стоїть у готельному номері, прикривши голі груди рукою.

У своєму пості зірка "Орла і Решки" зізналася, що у неї було багато зйомок, але жоден фотограф не міг показати її справжньою. "Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози ... все ось ці "задники" різнокольорові .. коротше не можу я знайти людей які покажуть мене - мною! Ну або відкриють жіночність!", - поділилася Леся.

А цей "випадковий" кадр, за словами телеведучої, - "відразу в яблучко". "А вам як? Відразу кажу .. циця на фото моя", - пожартувала Нікітюк.

Фанати телезірки тут же розсипалися в компліментах, відзначаючи її струнку фігуру, довгі ноги, а також те, як гаряче вона виглядає в кадрі.

"Як я тащусь від вашої талії, Леся", "Богиня", "Іди в моделі, заберуть з ногами", "Вогонь", "Мамо рідна", "Модель від Бога", "Гаряча штучка", "Ого, ефектно" , - захоплюються шанувальники під постом Лесі.