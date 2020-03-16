Модель Гайді Клум зробила тест на коронавірус

У неї наявні головні симптоми коронавірусу – кашель та лихоманка. Наразі знаменитість зробила тест на коронавірус та очікує результатів.
Раніше модель повідомляла про те, що не змогла пройти тест на коронавірус, а декілька годин тому на своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала допис, в якому розповіла, що невдовзі стане відомо чим саме вона хворіє.
Гайді поширила чорно-біле відео, на якому цілує свого чоловіка Тома Кауліца через скло. Супермодель також зазначила, що коханий повернувся декілька днів тому з гастрольного туру і також почуває себе нездоровим.
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Like many of you, I also have been sick all week and, unfortunately, my husband who returned from his tour a couple of days ago is also feeling ill. To be safe, we are staying apart until we get the results of our Coronavirus tests (that we were finally able to get today) back. We don’t want to spread germs and risk others getting sicker... even each other! As much as I want to embrace him and kiss him, it is more important to do the right thing and not spread further. These are strange times... but in these moments, you remember what’s really important- the people you love and keeping them safe. Social distancing is what we all need to do right now to be responsible citizens of the world. We are all in this together and it is up to us to protect our loved ones, and our neighbors and our communities. Please listen to the officials and stay at home if you can and physically distance yourself from other people… especially if you are not feeling well. I see all the beautiful things people are doing for each other all over the globe and that gives me hope! Sending all of you love and positivity and healing vibes… together we can get through this but we need to be proactive so that we can all have a bright and healthy future. #socialdistancing #washyourhands #stayput #bekindtoeachother
Клум написала у публікації: "Як і багато хто з вас, я також хворію весь тиждень, і, на жаль, мій чоловік, який повернувся нещодавно зі свого туру, теж відчуває себе погано. Щоб бути в безпеці, ми не будемо контактувати один із одним, поки не отримаємо результати наших тестів на коронавірус (які ми нарешті змогли зробити сьогодні). Не хочемо поширювати мікроби і піддавати ризику інших людей. Навіть один одного! Як би я не хотіла обійняти його і поцілувати, важливіше поводитися правильно і не поширювати хворобу."
49-річна знаменитість також зазначила, що в такі моменти ми згадуємо, що найважливіше – це люди, яких ми любимо та їх безпека. Вона звернулася до фанів з проханням бути відповідальними громадянами світу та захищати себе і близьких людей, не наражати їх на небезпеку.
Будь ласка, слухайте чиновників і залишайтеся вдома, якщо ви можете фізично дистанціюватися від інших людей.Особливо, якщо ви погано себе почуваєте. Разом можемо пройти через це, але ми повинні бути відповідальними і тоді у всіх у нас буде світле і здорове майбутнє, – наголосила Гайді Клум.