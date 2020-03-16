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Чому не варто продовжувати сон на "5 хвилин"

Чому не варто продовжувати сон на "5 хвилин"
02:00 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Лікарі розповіли, чи допомагають "5 хвилиг" краще почувати себе впродовж дня.

Дослідження свідчать, що повторюваний будильник впливає на нервову систему і стимулює вироблення кортизолу. Тому, як кажуть фахівці зі сну, переводячи будильник на п’ять хвилин знову та знову, можна отримати тривожність і розлад психіки.

Все тому, що є 4 стадії сну. Саме третя стадія забезпечує нам міцний сон і відновлення. Під час цього етапу ми не відчуваємо м’язової активності та не бачимо сни. Він триває мінімум 90 хвилин, тому, щоб виспатися, точно не достатньо 20 хвилин або навіть пів години.

Стадії сну

У здорової людини сон починається з 1 стадії повільного сну – триває 5-10 хвилин.

Потім настає 2-га стадія, яка триває близько 20 хвилин. Ще 30-45 хвилин припадає на період 3-4 стадій.

Після цього сплячий знову повертається у 2-гу стадію повільного сну, після якої виникає перший епізод швидкого сну, який має коротку тривалість близько 5 хвилин.

Така послідовність називається циклом. Перший цикл має тривалість 90-100 хвилин. Потім цикли повторюються, при цьому зменшується частка повільного сну і поступово наростає частка швидкого сну, останній епізод якого в окремих випадках може досягати 1 години.

Переведення будильника шкідливе

Є таке явище, як "інерція сну" — стан млявості відразу після пробудження.

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Зазвичай він триває до години, але якщо ви прокидаєтеся під час швидкого сну після чергового переводу будильника, то "інерція сну" може розтягнутися на кілька годин.

Якщо ви погано спали чи пізно лягли, краще поспіть додаткову годину, не менше, або прокиньтеся за допомогою ранкової йоги чи здорового сніданку.

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Сон, Здоровий сон, 5 хвилин, Як правильно спати.
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