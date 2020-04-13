"Музика для надії"-концерт Андреа Бочеллі (Відео)

У такий спосіб співак показав підтримку людям, що змушені на католицький Великдень залишатися вдома через пандемію коронавірусу.
Концерт Андреа Бочеллі в Duomo di Milano транслювали нажива. До зачиненого через пандемію COVID-19 Міланського собору співакові ексклюзивний доступ надали на Великдень як вийняток.
Концерт Andrea Bocelli в Duomo di Milano на Великдень християн західного обряду: дивіться відео, слухайте та насолоджуйтеся
Хто такий Андреа Бочеллі?
Народився в Італії у 1958 році, мав вроджену ваду очей та повністю втратив зір ще у школі.
Зараз його знають у всьому світі як співака, геніального тенора, популяризатора класичної музики.
З 1994 року продав понад 70 мільйонів дисків у світі.