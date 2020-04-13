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"Музика для надії"-концерт Андреа Бочеллі (Відео)

"Музика для надії"-концерт Андреа Бочеллі (Відео)
09:10 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Знаменитий тенор Андреа Бочеллі 12 квітня дав концерт у Міланському соборі – без глядачів, але у супроводі органу.

У такий спосіб співак показав підтримку людям, що змушені на католицький Великдень залишатися вдома через пандемію коронавірусу.

Концерт Андреа Бочеллі в Duomo di Milano транслювали нажива. До зачиненого через пандемію COVID-19 Міланського собору співакові ексклюзивний доступ надали на Великдень як вийняток. 

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Хто такий Андреа Бочеллі? 

Народився в Італії у 1958 році, мав вроджену ваду очей та повністю втратив зір ще у школі.

Зараз його знають у всьому світі як співака, геніального тенора, популяризатора класичної музики.

З 1994 року продав понад 70 мільйонів дисків у світі.

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Все по темі:

Андреа Бочелли, Миланский собор, Великдень, Covid-19, Знаменитий тенор, Duomo di Milano.
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