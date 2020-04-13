"Музика для надії"-концерт Андреа Бочеллі (Відео)

Новини культури:Знаменитий тенор Андреа Бочеллі 12 квітня дав концерт у Міланському соборі – без глядачів, але у супроводі органу.

У такий спосіб співак показав підтримку людям, що змушені на католицький Великдень залишатися вдома через пандемію коронавірусу.

Концерт Андреа Бочеллі в Duomo di Milano транслювали нажива. До зачиненого через пандемію COVID-19 Міланського собору співакові ексклюзивний доступ надали на Великдень як вийняток.

Концерт Andrea Bocelli в Duomo di Milano на Великдень християн західного обряду: дивіться відео, слухайте та насолоджуйтеся

Хто такий Андреа Бочеллі?

Народився в Італії у 1958 році, мав вроджену ваду очей та повністю втратив зір ще у школі.



Зараз його знають у всьому світі як співака, геніального тенора, популяризатора класичної музики.



З 1994 року продав понад 70 мільйонів дисків у світі.