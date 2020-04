Текст пісні The Beatles продали за 910 тисяч доларів

Новини культури:Текст пісні Hey Jude був написаний Полом Маккартні.

Листи з рукописним текстом пісні Hey Jude гурту The Beatles пішли з молотка на торгах, які були проведені аукціонним домом Julien's Auctions за 910 тисяч доларів. Як повідомляється на сайті аукціону, оцінна вартість лота становила 160-180 тисяч доларів.

Текст був написаний від руки Полом Маккартні і використовувався під час запису пісні на студії у 1968 році. Рядки пісні пронумеровані, між ними нанесені записи "пауза", а в кінці написано "кінець, загасання".

Наголошується, що Маккартні написав пісню для сина Джона Леннона Джуліан для того, щоб підтримати його під час розлучення батьків. Спочатку вона називалася Hey Jules.

Раніше на офіційному каналі гурту The Beatles на YouTube з'явився новий кліп на пісню " Back In The U. S. S. R. Кліп присвячений 50-річчю з дня виходу подвійного альбому The Beatles 1968, який також був відомий як "Білий альбом". Композиція відкривала цю платівку.