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Текст пісні The Beatles продали за 910 тисяч доларів

Текст пісні The Beatles продали за 910 тисяч доларів
12:32 Сьогодні Телеграф dt.ua Фото: Twitter

Новини культури:Текст пісні Hey Jude був написаний Полом Маккартні.

Листи з рукописним текстом пісні Hey Jude гурту The Beatles пішли з молотка на торгах, які були проведені аукціонним домом Julien's Auctions за 910 тисяч доларів. Як повідомляється на сайті аукціону, оцінна вартість лота становила 160-180 тисяч доларів.

Текст був написаний від руки Полом Маккартні і використовувався під час запису пісні на студії у 1968 році. Рядки пісні пронумеровані, між ними нанесені записи "пауза", а в кінці написано "кінець, загасання".

Наголошується, що Маккартні написав пісню для сина Джона Леннона Джуліан для того, щоб підтримати його під час розлучення батьків. Спочатку вона називалася Hey Jules.

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Раніше на офіційному каналі гурту The Beatles на YouTube з'явився новий кліп на пісню " Back In The U. S. S. R. Кліп присвячений 50-річчю з дня виходу подвійного альбому The Beatles 1968, який також був відомий як "Білий альбом". Композиція відкривала цю платівку.

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Все по темі:

Аукцион, Пол Маккартни, The Beatles, Рукопись, Hey Jude, Текст пісні.
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