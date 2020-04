Новини культури:Доходи від пісні будуть передані організаціям, які допомагають у боротьбі з коронавірусом.

Американський репер Pitbull представив сингл під назвою I Believe That We Will Win ("Я вірю, що ми переможемо") про пандемію коронавірусу.

У пісні, яку музикант назвав гімном миру, є текст:

"Ви знаєте, що поширюється швидше будь-якого вірусу? Це страх. І коли мова йде про страх, ви можете забути все і бігти, або ви можете впоратися з усім і піднятися".

Як написав музикант на своїй сторінці в Instagram, доходи від пісні підуть у благодійні організації, які допомагають у боротьбі з коронавірусом.