"Время и Стекло" заспівали акустичну версію останньої пісні (Відео)

Новини культури:Український гурт Время и Стекло порадував фанів на карантині акустичною версією своєї прощальної пісні Назавжди/Ніколи.

На офіційній сторінці групи в Instagram, а також в особистому акаунті солістки Наді Дорофєєвої був опублікований відеоролик, в якому артисти виконують лайв-версію свого ліричного хіта.

У ролику Дорофєєва співає, сидячи на сходах в своєму будинку, а її чоловік, український співак Володимир Дантес грає на гітарі. У свою чергу партнер Дорофеєвої по групі, репер Позитив приєднався до виконання композиції по відеозв'язку.

"Назавжди/Ніколи. Карантин version. Моя улюблена наша пісня", - написала Дорофєєва в описі ролика.

Нагадаємо, 10 березня Время и Стекло представили нове відео Назавжди/Ніколи, в якому був натяк на те, що група припиняє своє існування. Побоювання шанувальників підтвердилися - Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) на офіційних сторінках групи в соціальних мережах опублікували інтерв'ю, в якому пояснили, чому група розпадається.

Група Время и Стекло була заснована в грудні 2010 року. Це проект продюсера Олексія Потапенка та продюсерського центру MOZGI Entertainment. Першим синглом групи стала пісня Так випала карта. А справжньою сенсацією - пісня Ім'я 505 (2015). За три тижні кліп набрав більше 50 млн переглядів на YouTube. На сьогоднішній день у кліпу більш 230 млн переглядів.