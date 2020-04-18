ВООЗ проведе концерт за участю світових зірок

Новини культури:Відзначається, в ході концерту можна буде дізнатися про особистий досвід лікарів, медсестер і сімей з різних країн світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з міжнародним рухом Global Citizen проведуть 19 квітня о 3:00 за київським часом спеціальний глобальний гала-концерт "Єдиний світ: удома разом" в рамках вшанування і підтримки працівників охорони здоров'я в їх боротьбі з пандемією COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВООЗ.

Завдяки фінансовій підтримці спонсорів і корпоративних партнерів, що надається Фонду солідарності для допомоги ВООЗ в боротьбі з пандемією COVID-19, ця спеціальна програма також дозволить зібрати кошти для місцевих і регіональних благодійних організацій, які надають продовольство, житло і медико-санітарну допомогу тим, хто більше всього потребує.

Цю історичну трансляцію вестимуть Джиммі Феллон з TheTonightShow, Джиммі Кіммел з JimmyKimmelLive і Стівен Колберт з TheLateShowwithStephenColbert зі Стівеном Колберт з FriendsfromSesameStreet, які також готові допомогти об'єднати людей в усьому світі і надихнути їх на відповідальні дії, в результаті яких зросте підтримка глобальних заходів реагування на поширення COVID-19, говориться в повідомленні.

За участю Леді Гага в якості спеціального гостя, в гала-концерті також візьмуть участь Аланіс Моріссетт, Андреа Бочеллі, Біллі Айлиш, Біллі Джо Армстронг з групи Green Day, Бурна Бой, Кріс Мартін, Девід Бекхем, Едді Веддер, Елтон Джон, Фіннеас, Ідріс і Сабріна Ельба, Джей Бальвін, Джон Ледженд, Кейсі Масгрейвс, Кіт Урбан, Керрі Вашингтон, Лан Лан, Ліззі, Малума, Пол Маккартні, Пріянка Чопра Джонас, Шах Рух Хан і Стіві Уандер.

Пряма трансляція гала-концерту "Єдиний світ: удома разом" в інтернеті почнеться в суботу, 18 квітня о 17:00 за тихоокеанським часом США (03:00 19 квітня за київським часом) на каналах компаній ABC, NBC, ViacomCBS, iHeartMedia і в мережах і на платформах канадської компанії Bell Media, а також на Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo і YouTube.

Global Citizen - це найбільший в світі рух, учасниками якого є ті, хто вживає заходів і спонукає до дій, спрямованих на те, щоб домогтися викорінення крайньої бідності до 2030 року.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 150 тисяч осіб.