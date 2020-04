Боб Ділан презентував нову пісню "I Contain Multitudes"

Боб Ділан презентував ще одну пісню - I Contain Multitudes - це вже друга новинка від музиканта за місяць. Раніше вперше за 8 років вийшла 17-хвилинна композиція Murder Most Foul (Найбрудніше вбивство), присвячена вбивству 35-го президента США Джона Кеннеді. Назву нового треку I Contain Multitudes взято з поезії Волта Вітмена. I Contain Multitudes - це балада під гітару з відсиланнями до різних етапів життя Ділана і культурних явищ. У тексті синглу згадуються The Rolling Stones, Шопен, Бетховен, Індіана Джонс, Вільям Блейк, Анна Франк.