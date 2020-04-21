В Україні та ще трьох країнах Європи почався онлайн-флешмоб (Відео)

Відомий український театральний режисер Влад Троїцький довів, що не випадково став за підсумками недавнього вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка, так би мовити, "двічі іменинником" - як один з трьох творців опери "Йов", що отримала цю премію в номінації "Театральне мистецтво" , і як керівник київського театру «ДАХ» під (тут мимоволі виходить каламбур) дахом якого був створений свого часу лауреат Шевченківської премії в номінації "Музично мистецтво" етно-хаус-гурт "ДахаБраха".
А довів він це своїм новим проектом, який стартував в ці вихідні в інтернеті, онлайн-флешмобом #TogetherAtTheSameTime. Кардинальну його відмінність від домашніх" виступів музичних "зірок", які з'явилися за останній місяць, простіше пояснити на прикладі. Якби цей проект повторював те, що вже було зроблено раніше, 12-хвилинний онлайн-стрім під музику з нового альбому "ДахиБрахи" ALAMBARI (Аламбарі - назва міста в Бразилії, де етно-хаус-гурт його записав) представляв би собою виступ музикантів перед інтернет-публікою. А посланная було б традиційне, як у всіх інших музикантів - мовляв, в цей час, ми, зірки, разом з вами.
Але в #TogetherAtTheSameTime послання до глядачів принципово інше - не ми, «зірки», разом з вами, глядачами, але «ми, люди в різних країнах, хоча і змушені зараз сидіти по домівках, все-таки разом». Під медитативну музику і спів «ДахиБрахи» молоді учасники театральних команд з України, Німеччини, Швейцарії та Франції протягом цих 12 хвилин роблять у себе вдома одні й ті ж речі (екран при цьому ділиться на десятки кадриків, в кожному з яких йде онлайн-трансляція з однієї квартири). Причому речі найпростіші, не театральні і не сценічні - сидять на дивані, заварюють і п'ють каву або чай, дивляться у вікно або на екрани своїх комп'ютерів.
Відбувається все це синхронно - не як в балеті, де весь кордебалет повинен одночасно повторювати одні й ті ж рухи, але як своєрідний ритуал, враження від якого посилюється саундом "ДахиБрахи". Звичайно, можна сказати, що і тут прості глядачі теж тільки глядачі - але, по-перше, ця молодь на екрані - не "зірки", а, хоч і працюють в театрі, але такі ж звичайні люди, як і ті, хто їх бачить , і роблять вони те ж саме, що всі ми. А, по-друге, 26-го квітня розпочнеться новий етап флешмобу - і це вже будуть онлайн-конференції за участю всіх, хто зареєструється для цього в проекті. Вони відбуватимуться щонеділі, щоб в результаті 17-го травня зібрати найбільшу кількість людей, які в різних країнах стануть учасниками флешмобу #TogetherAtTheSameTime.