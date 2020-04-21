В Україні та ще трьох країнах Європи почався онлайн-флешмоб (Відео)

Новини культури:З наступної неділі його не тільки глядачем, а й учасником може стати кожен бажаючий.

Відомий український театральний режисер Влад Троїцький довів, що не випадково став за підсумками недавнього вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка, так би мовити, "двічі іменинником" - як один з трьох творців опери "Йов", що отримала цю премію в номінації "Театральне мистецтво" , і як керівник київського театру «ДАХ» під (тут мимоволі виходить каламбур) дахом якого був створений свого часу лауреат Шевченківської премії в номінації "Музично мистецтво" етно-хаус-гурт "ДахаБраха".

А довів він це своїм новим проектом, який стартував в ці вихідні в інтернеті, онлайн-флешмобом #TogetherAtTheSameTime. Кардинальну його відмінність від домашніх" виступів музичних "зірок", які з'явилися за останній місяць, простіше пояснити на прикладі. Якби цей проект повторював те, що вже було зроблено раніше, 12-хвилинний онлайн-стрім під музику з нового альбому "ДахиБрахи" ALAMBARI (Аламбарі - назва міста в Бразилії, де етно-хаус-гурт його записав) представляв би собою виступ музикантів перед інтернет-публікою. А посланная було б традиційне, як у всіх інших музикантів - мовляв, в цей час, ми, зірки, разом з вами.

Але в #TogetherAtTheSameTime послання до глядачів принципово інше - не ми, «зірки», разом з вами, глядачами, але «ми, люди в різних країнах, хоча і змушені зараз сидіти по домівках, все-таки разом». Під медитативну музику і спів «ДахиБрахи» молоді учасники театральних команд з України, Німеччини, Швейцарії та Франції протягом цих 12 хвилин роблять у себе вдома одні й ті ж речі (екран при цьому ділиться на десятки кадриків, в кожному з яких йде онлайн-трансляція з однієї квартири). Причому речі найпростіші, не театральні і не сценічні - сидять на дивані, заварюють і п'ють каву або чай, дивляться у вікно або на екрани своїх комп'ютерів.

Відбувається все це синхронно - не як в балеті, де весь кордебалет повинен одночасно повторювати одні й ті ж рухи, але як своєрідний ритуал, враження від якого посилюється саундом "ДахиБрахи". Звичайно, можна сказати, що і тут прості глядачі теж тільки глядачі - але, по-перше, ця молодь на екрані - не "зірки", а, хоч і працюють в театрі, але такі ж звичайні люди, як і ті, хто їх бачить , і роблять вони те ж саме, що всі ми. А, по-друге, 26-го квітня розпочнеться новий етап флешмобу - і це вже будуть онлайн-конференції за участю всіх, хто зареєструється для цього в проекті. Вони відбуватимуться щонеділі, щоб в результаті 17-го травня зібрати найбільшу кількість людей, які в різних країнах стануть учасниками флешмобу #TogetherAtTheSameTime.