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Кияни виконали пісню Тіни Кароль "Україна - це ти" з балконів

Кияни виконали пісню Тіни Кароль "Україна - це ти" з балконів
15:24 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини культури:Прихильники Тіни Кароль вкотре довели, що музика об'єднує людей у найскладніші часи.

Кияни одного з житлових кварталів влаштували справжній концерт зі своїх балконів. Разом вони заспівали пісню "Україна – це ти", авторкою якої є популярна співачка.

Якщо раніше у мережі ширилися відео, на яких італійці, що залишилися в самоізоляції, влаштовують справжні концерти з балконів власних квартир, то тепер ініціативу підхопили українці й продемонстрували національну згуртованість. Жителі Солом'янського району столиці виконали патріотичний хіт популярної співачки Тіни Кароль "Україна – це ти".

Кияни заздалегідь домовилися про те, яка пісня та у який час зазвучить на весь житловий квартал. Фантастичне відео згуртованості українців не оминула увагою й сама авторка Тіна Кароль. Такий вчинок не залишив зірку байдужою та вкотре довів, що музика завжди супроводжує та надихає у найбільш критичні моменти.

"Люди співають пісню Тіни Кароль "Україна – це ти", підтримуючи одне одного у складні часи ізоляції", – презентувала відео співачка на особистій сторінці в фейсбуці.

В Україні та ще трьох країнах Європи почався онлайн-флешмоб (Відео)

Прихильники Тіни Кароль не стали скупитися на компліменти у соціальних мережах. Фани переконують, що своєю творчістю виконавиця завжди об'єднувала людей: "Це вже не просто пісня, а народний гімн, який об'єднює і який співають від малого до великого", "Круто. Запам'ятається надовго", "Це народна любов".

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Тина Кароль, Карантин, Співачка, Пісня, Україна це ти.
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