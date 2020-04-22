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Гурт "ВВ" проведе карантинний концерт

Гурт "ВВ" проведе карантинний концерт
18:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини культури:Скрипка наголошує, що старші люди зараз потребують найбільшої допомоги та захисту, а особливо ті, хто залишився один і кому потрібна особлива увага та фінансова підтримка.

Український гурт «Воплі Відоплясова» проведе 25 квітня о 20:00 благодійний онлайн-концерт. Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

«Це буде акустичний виступ у приміщенні концерт-холу ВВ22. Музиканти виконають альбом «Закустика», історія якого розпочалась майже 30 років тому у Франції, та свої найкращі хіти. Таким чином гурт хоче підтримати своїх прихильників в умовах карантину. Водночас музиканти звертаються до своїх прихильників з проханням про збір коштів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, значну частину коштів буде переказано фонду «Життєлюб», що опікується людьми старшого віку. Доступ до перегляду буде доступним за умови символічної плати. Також можливо буде зробити додаткову пожертву на будь-яку суму на рахунок 5168745300460083 Скрипка О.Ю. ПриватБанк. «ВВ» закликають інших музикантів та діячів культури приєднатися до цієї ініціативи.

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«Звичайно, краще понад усе - це живі виступи, живе спілкування. Але є у цьому всьому і супер плюс - чудова можливість потрапити на наш виступ з будь-якого куточка світу!», - зазначає лідер «ВВ».

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Все по темі:

Концерт, ВВ, Карантин, Скрипка, Вопли Видоплясова, Благодійність.
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