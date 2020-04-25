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Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest перенесли

Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest перенесли
03:30 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Традиційно захід відбувався наприкінці червня у Львові, проте організатори були змушені відмовитися від проведення музичного фестивлю цьогоріч.

У світі одне за одним скасовують та переносять наймасштабніші заходи, які з року в рік збирають аудиторію зі різних куточків планети. Так, сьогодні, 24 квітня, представники Leopolis Jazz Fest оголосили про перенесення фестивалю. Відповідну заяву вони опублікували на офіційній сторінці у фейсбуці. 

Десятий міжнародний джазовий захід відбудеться з 24 по 28 червня 2021 року. Організатори щиро сподіваються, що спільно з музикантами їм вдасться реалізувати програму, яку планували втілити вже влітку цього року.  

У зв'язку з ситуацією, що склалася у світі, ми змушені прийняти відповідальне рішення і перенести фестиваль на наступний рік. Відсвяткуємо ювілей фестивалю разом із запізненням на один рік, але з подвійною силою, – висловили сподівання представники Leopolis Jazz Fest. 

Що відомо про Leopolis Jazz Fest?

Це міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у місті Лева ще в 2011 році. Щорічно його відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн.

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На Leopolis Jazz Fest традиційно працює три сцени, на яких виступають джаз-бенди та виконавці з різних країн: США, Великої Британії, Туреччини, Угорщини, України та інших держав.

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Перенесли, Leopolis Jazz Fest, Львів, Коронавірус, Міжнародний джазовий фестиваль.
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