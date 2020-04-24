The Rolling Stones випустили нову пісню вперше за 8 років

Новини культури:Британські рокери вирішили компенсувати прихильникам перенесення масштабного туру No Filter.

Музиканти зізналися, що створили сингл ще рік тому всього за 10 хвилин!

Поважний вік не заважає артистам збирати стадіони по всьому світу. Проте їхній концертний тур No Filter, який мав розпочатися вже на початку травня, перекреслила пандемія коронавірусу. Як інформує Rolling Stone, The Rolling Stones підготував для шанувальників не менш вражаючий сюрприз та сьогодні, 23 квітня, випустив пісню Living in a Ghost Town.

Мік Джаггер заявив, що написав сингл з гітаристом Кітом Річардсом понад рік тому. Музику вони створили всього за 10 хвилин, а згодом осучаснили раніше написаний текст. Пісня Living in a Ghost Town про життя в умовах чуми та те, як соціальне дистанціювання змінило звички людей.

The Rolling Stones записали пісню на студії в Лос-Анджелесі на початку 2019 року і не збиралися її випускати через прискіпливе ставлення до нової музики вокаліста Міка Джаггера. Проте, коли пандемія коронавірусу охопила весь світ, колектив зрозумів, що саме зараз час представити Living in a Ghost Town світу, адже сучасні події перегукуються з текстом пісні.