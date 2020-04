The Rolling Stones випустили нову пісню вперше за 8 років

Музиканти зізналися, що створили сингл ще рік тому всього за 10 хвилин!

Поважний вік не заважає артистам збирати стадіони по всьому світу. Проте їхній концертний тур No Filter, який мав розпочатися вже на початку травня, перекреслила пандемія коронавірусу. Як інформує Rolling Stone, The Rolling Stones підготував для шанувальників не менш вражаючий сюрприз та сьогодні, 23 квітня, випустив пісню Living in a Ghost Town.