Evanescence випустив нову пісню Wasted On You (Відео)

Новини культури:Нова платівка буде називатися The Bitter Truth і вийде цього року.

Американський рок-гурт Evanescence випустив нову пісню під назвою Wasted On You і анонсував вихід альбому.



Нова платівка буде називатися The Bitter Truth і вийде в цьому році, але точної дати релізу поки немає. Це вже другий сингл з майбутнього альбому, раніше вийшла пісня The Chain.

Нагадаємо, американський рок-гурт засновано в 1995 році. Гурт добився великої популярності на початку 2003 року з виходом альбому Fallen, який розійшовся тиражем близько 15 млн копій і приніс гурту дві премії "Греммі".

Склад гурту неодноразово змінювався. У різний час гурт покинули клавішник Девід Ходжес (2002), гітаристи Бен Муді (2003), Джон Лекомпт (2007) і Террі Бальзамо (2015), басист Уїлл Бойд (2006), ударник Рокі Грей (2007). У підсумку від початкового складу в групі залишилась тільки вокалістка Емі Лі.