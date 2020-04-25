Скачать
Субота, 25.04.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби
Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
Відбулося жеребкування віртуального чемпіонату з тенісу
Відбулося жеребкування віртуального чемпіонату з тенісу
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза

Evanescence випустив нову пісню Wasted On You (Відео)

Evanescence випустив нову пісню Wasted On You (Відео)
13:43 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:Нова платівка буде називатися The Bitter Truth і вийде цього року.

Американський рок-гурт Evanescence випустив нову пісню під назвою Wasted On You і анонсував вихід альбому.

Нова платівка буде називатися The Bitter Truth і вийде в цьому році, але точної дати релізу поки немає. Це вже другий сингл з майбутнього альбому, раніше вийшла пісня The Chain.

Нагадаємо, американський рок-гурт засновано в 1995 році. Гурт добився великої популярності на початку 2003 року з виходом альбому Fallen, який розійшовся тиражем близько 15 млн копій і приніс гурту дві премії "Греммі".

The Rolling Stones випустили нову пісню вперше за 8 років

Склад гурту неодноразово змінювався. У різний час гурт покинули клавішник Девід Ходжес (2002), гітаристи Бен Муді (2003), Джон Лекомпт (2007) і Террі Бальзамо (2015), басист Уїлл Бойд (2006), ударник Рокі Грей (2007). У підсумку від початкового складу в групі залишилась тільки вокалістка Емі Лі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Альбом, Сингл, Evanescence, Прем'єра, Wasted On You, The Bitter Truth, Американський рок-гурт.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
02 Абсолютні антитренди у взутті цього року
03 Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
04 У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
05 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Бойовики РФ 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Бойовики РФ 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені
ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету
ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету
Нова пожежа на Житомирщині, Чорнобиль продовжує тліти
Нова пожежа на Житомирщині, Чорнобиль продовжує тліти
Модні сумочки весна-літо 2020
Модні сумочки весна-літо 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся