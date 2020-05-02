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Цьогоріч скасували музичний фестиваль Sziget цьогоріч скасували

Цьогоріч скасували музичний фестиваль Sziget цьогоріч скасували
02:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини культури:Музичний фестиваль Sziget, який проходить щороку в Угорщині, цього року скасували на тлі заборони масштабних заходів через коронавірус.

Про це йдеться у повідомленні організаторів фестивалю.

«Щойно угорський уряд подовжив заборону на проведення масштабних заходів до 15 серпня 2020 року, і, відповідно до цієї офіційної постанови, ми повідомляємо вам з розбитим серцем, що Sziget Festival не може відбутися цього року», - йдеться у повідомленні.

Організатори вважають найкращим рішенням провести фестиваль вже у 2021 році, оскільки це «найкраще служить безпеці всіх вас і кожного, хто працює на нашому фестивалі».

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Як відомо, музичний фестиваль Sziget є одним із найбільших у Європі. Починаючи з 1993 року, його проводять щоліта у серпні в Будапешті.

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Пандемия, Sziget, Музичний фестиваль, Коронавірус, Музика.
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