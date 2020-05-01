Go_A презентували кліп на пісню "Соловей"

Новини культури:Організатори онлайн-концерту Євробачення: Європа сяє світлом презентували кліп Solovey.

Про це інформує пресслужба Європейської мовної спілки (European Broadcasting Union, EBU), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переможці українського національного відбору - 2020 створили ліричне відео для свого виступу «Соловей», і вони зробили це у стилі флешмобу. Відео було підготовлено для шанувальників Євробачення з усього світу, щоб вони могли співати пісню разом із гуртом", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у ліричному відео представлена оновлена версія пісні, підготовлена для Роттердама її співавтором, засновником гурту Тарасом Шевченком. "У новій версії більше барабанів і ударних і більше динаміки. Це додає йому сучасного звучання. У фінальній версії ми отримали суперальянс сучасних ритмів та фолку у виконанні нашої співачки Каті. Ми хочемо показати, що українська пісня може звучати сучасно", - поділився Тарас.

Організатори також нагадали, що вперше в історії відбору пісня-переможець повністю була виконана українською, а співачку Катерину Павленко надихнула написати переможну композицію народна пісня.

"Ми вирішили зробити ліричне відео, щоб наші закордонні шанувальники співали разом з нами українською. Нас часто позначають в історіях, де люди намагаються співати пісню "Соловей", але через мову вони відчувають певні труднощі. Тож ми вирішили спростити життя всім і розпочати флешмоб", - сказала Катерина.

Також зазначається, що кліп "Соловей" буде показаний на Євробаченні 16 травня разом з піснями інших учасників "Євробачення 2020".

Як повідомлялося, 18 березня 2020 року "Євробачення-2020", де Україну мав представляти гурт Go_A з піснею "Соловей", скасували через пандемію коронавірусу. Після того Європейська мовна спілка та суспільні мовники Нідерландів NPO, NOS і AVROTROS, які разом працювали над організацією цього міжнародного пісенного конкурсу у Роттердамі (Нідерланди), дійшли рішення провести онлайн-концерт "Євробачення: Європа сяє світлом" 16 травня, коли мав би відбутися фінал "Євробачення-2020".

У шоу «Євробачення: Європа сяє світлом» візьмуть участь представники країн 2020 року, вони виконають 41 конкурсну пісню. Концерт транслюватимуть наживо 16 травня о 22:00 Суспільний канал «UA: Перший» та радіо «Промінь». Також він буде доступний для перегляду на офіційному каналі «Євробачення» в You Tube.