Христина Соловій презентувала нову колискову (Аудіо)

Новини культури:Українська співачка, підопічна Святослава Вакарчука Христина Соловій навіть на карантині продовжує займатися творчістю.

Для багатьох людей карантин перетворився на депресію, але є й ті, кому вдалося не впасти у відчай та активно працювати над собою.

Однією з таких людей є Христина Соловій. Дівчина записала ліричну композицію, яка може стати у нагоді батькам, які заколисують своїх діток. Прем'єра колискової від Христини відбулася на її офіційному ютуб-каналі.

Під час самоізоляції дівчина надихнулася на запис колискової, яку колись для неї співала бабуся. Для кожного з нас колискова – це особлива пісня, яка нагадує приємні миті з дитинства та дозволяє насолодитися часом спогадів.

Коли я працюю над піснею, народною, чи своєю, мені надважливо, щоб вона залишалася живою, щоб у ній було дихання. Здається, саме такою вийшла моя колискова. Бабці ще не показувала, але дуже хочу приїхати до Львова, увімкнути їй фільм і побачити її щасливою. Маю надію, що їй сподобається, – розповіла Христина.