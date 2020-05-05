"You are the Champions": гурт Queen присвятив свій хіт лікарям (Відео)

Новини культури:Група прагне зібрати 7,5 мільйонів доларів за 60 днів для Фонду солідарності COVID-19.

Група Queen перевипустила свій хіт «We are the Champions» та присвятила його лікарям.

Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Нова версія хіта має назву "You are the Champions".

У кліпі нової версії засвітився і український порожній Майдан Незалежності, одразу після Таймс Сквер у Нью-Йорку.

Співпрацюючи через Instagram між Лондоном, Корнуоллом та Лос-Анджелесом, Брайан Мей, Роджер Тейлор та Адам Ламберт у своїх будинках спонтанно записали нову версію хіта та переробили його на данину працівникам фронтової боротьби з коронавірусом.

"Всім фронтовим воїнам, які борються з коронавірусом у всьому світі", – саме так починається нове відео.

Група прагне зібрати 7,5 мільйонів доларів за 60 днів для Фонду солідарності COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров'я. За день група зібрала половину від названої суми.