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Вівторок, 05.05.2020
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"You are the Champions": гурт Queen присвятив свій хіт лікарям (Відео)
"You are the Champions": гурт Queen присвятив свій хіт лікарям (Відео)

"You are the Champions": гурт Queen присвятив свій хіт лікарям (Відео)

"You are the Champions": гурт Queen присвятив свій хіт лікарям (Відео)
12:50 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: скриншот з відео

Новини культури:Група прагне зібрати 7,5 мільйонів доларів за 60 днів для Фонду солідарності COVID-19.

Група Queen перевипустила свій хіт «We are the Champions» та присвятила його лікарям.

Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Нова версія хіта має назву "You are the Champions".

У кліпі нової версії засвітився і український порожній Майдан Незалежності, одразу після Таймс Сквер у Нью-Йорку.

Співпрацюючи через Instagram між Лондоном, Корнуоллом та Лос-Анджелесом, Брайан Мей, Роджер Тейлор та Адам Ламберт у своїх будинках спонтанно записали нову версію хіта та переробили його на данину працівникам фронтової боротьби з коронавірусом.

"Всім фронтовим воїнам, які борються з коронавірусом у всьому світі", – саме так починається нове відео.

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Група прагне зібрати 7,5 мільйонів доларів за 60 днів для Фонду солідарності COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров'я. За день група зібрала половину від названої суми.

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Все по темі:

Queen, Медики, Майдан Незалежности, Лікарі, You are the Champions.
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