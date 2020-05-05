"You are the Champions": гурт Queen присвятив свій хіт лікарям (Відео)

Група Queen перевипустила свій хіт «We are the Champions» та присвятила його лікарям.
Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook.
Нова версія хіта має назву "You are the Champions".
У кліпі нової версії засвітився і український порожній Майдан Незалежності, одразу після Таймс Сквер у Нью-Йорку.
Співпрацюючи через Instagram між Лондоном, Корнуоллом та Лос-Анджелесом, Брайан Мей, Роджер Тейлор та Адам Ламберт у своїх будинках спонтанно записали нову версію хіта та переробили його на данину працівникам фронтової боротьби з коронавірусом.
"Всім фронтовим воїнам, які борються з коронавірусом у всьому світі", – саме так починається нове відео.
Група прагне зібрати 7,5 мільйонів доларів за 60 днів для Фонду солідарності COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров'я. За день група зібрала половину від названої суми.